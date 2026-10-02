Vizinho sente cheiro forte e Bombeiros atendem vazamento de gás em Cascavel

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Um vazamento de gás mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite de sexta-feira (2) em uma casa da Rua Ipê, no bairro Parque Verde, em Cascavel. Segundo o CGN, a situação foi percebida por um vizinho que sentiu um forte cheiro de gás.
O vizinho desligou a energia elétrica da residência por precaução e acionou os bombeiros, que atenderam a ocorrência no local.
Ao chegar, a equipe constatou que o botijão estava instalado na parte externa da casa. O acionamento ocorreu após a percepção do odor por um morador vizinho, conforme relato ao CGN.
Os bombeiros identificaram que a mangueira apresentava uma rachadura, o que provocou o vazamento do gás. A verificação apontou o problema na conexão do botijão instalado externamente.
Os bombeiros orientaram o morador sobre os procedimentos necessários para evitar riscos. De acordo com o CGN, não houve outras intercorrências durante o atendimento.