Caminhoneiro sofre acidente na PR-151 após ser atacado por abelhas e perder o controle da direção em Piraí do Sul

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Um grave incidente envolvendo um caminhoneiro de 40 anos chamou a atenção na região dos Campos Gerais, no Paraná. O profissional, que conduzia um veículo carregado de produtos inflamáveis, enfrentou uma situação de emergência inesperada durante o seu turno de trabalho.
O episódio, que resultou em uma colisão contra um barranco, foi registrado na altura do quilômetro 259 da rodovia PR-151, próximo ao entroncamento com a PR-090. A situação exigiu uma resposta rápida das autoridades locais para garantir a segurança da via.
Conforme informação divulgada pelo portal g1, o caso aconteceu por volta das 12h30 desta segunda-feira (27), em Piraí do Sul, após o caminhoneiro ser atacado por abelhas, o que desencadeou um mal súbito enquanto ele dirigia.
De acordo com os relatos da Polícia Rodoviária Estadual, o ataque das abelhas causou uma reação física imediata no motorista. Ao passar mal, ele perdeu o controle da direção da carreta, que acabou voltando de ré pela pista.
O veículo, que transportava substâncias líquidas, atingiu um barranco na margem da estrada. Como resultado do impacto, a carreta ficou atravessada em formato de L, bloqueando parte da pista e do acostamento da rodovia.
Equipes de resgate da concessionária EPR Litoral Pioneiro foram acionadas imediatamente para prestar os primeiros socorros. O caminhoneiro foi retirado do local e encaminhado para um hospital em Piraí do Sul, sem que sua identidade fosse revelada.
O caminhão envolvido no acidente pertence a uma transportadora sediada em Araucária, especializada no transporte de produtos inflamáveis. A preocupação com a carga perigosa foi um ponto de atenção para as equipes que atenderam a ocorrência.
Até o momento, a empresa não se manifestou oficialmente sobre o estado de saúde do funcionário ou sobre as circunstâncias específicas do ataque de abelhas. O g1 informou que continua aguardando um posicionamento oficial da companhia.
Onde ocorreu o acidente com o caminhoneiro? O acidente aconteceu na rodovia PR-151, no quilômetro 259, em Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná.
O que causou o acidente? O caminhoneiro sofreu um ataque de abelhas, o que provocou um mal súbito, levando-o a perder o controle do veículo.
Qual era o tipo de carga do caminhão? O veículo era um caminhão-tanque utilizado para o transporte de produtos líquidos inflamáveis.
Qual é o estado de saúde do motorista? Ele foi socorrido pela EPR Litoral Pioneiro e levado a um hospital em Piraí do Sul, mas detalhes sobre seu quadro clínico não foram divulgados.
A rodovia ficou interditada? O caminhão ficou em formato de L sobre a pista e o acostamento, mas as equipes de socorro trabalharam para liberar o fluxo no local.