Você se identificou com os sintomas do vídeo?Desconforto abdominal, inchaço, g…

⚠️ Você se identificou com os sintomas do vídeo?

Desconforto abdominal, inchaço, gases, diarreia, cansaço frequente ou outros sintomas podem estar relacionados à intolerância ao glúten, uma condição que muitas vezes passa despercebida por anos.

🩺 No Laboratório Miguel, realizamos exames que auxiliam na investigação dessa condição, oferecendo mais segurança e cuidado para a sua saúde.

Não ignore os sinais do seu corpo. Entre em contato e faça seus exames com quem é referência em qualidade e confiança.

📍 Av. Brasil, 305 – Ubiratã

📞 (44) 9 9838-5655

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