Mistério em residência termina com operação para conter Rottweiler em Cascavel

Na noite deste sábado (11), um grande aparato foi mobilizado na Rua Rio Grande do Sul, no Centro de Cascavel, após um cão da raça Rottweiler ficar solto em uma residência e o alarme da casa disparar. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar precisaram agir para garantir a segurança do animal e dos vizinhos.

Segundo relatos, o alarme da residência estava tocando desde o final da tarde de sexta-feira, o que chamou a atenção dos moradores próximos. Preocupados, os vizinhos acionaram a Polícia Militar pelo 190 para verificar o que estava acontecendo, já que a casa estava aparentemente vazia e com portas abertas.

Ao chegar ao local, a equipe da PM tentou contato com o proprietário da casa, mas não teve sucesso. Como havia um cão da raça Rottweiler solto no terreno, foi solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros para realizar a contenção do animal. Com o trabalho conjunto, o cachorro foi contido e colocado novamente no canil, permitindo que os policiais entrassem na residência para averiguar a situação.

De acordo com o Tenente Brandt, da Polícia Militar, o proprietário da casa estava viajando e havia deixado o cachorro solto como forma de segurança. Após contato, um sobrinho do dono foi até o local para cuidar do animal e trancar a residência, garantindo a segurança do imóvel enquanto os donos estão fora.