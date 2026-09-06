Vôlei São José vira partida emocionante contra Sesi-Bauru e garante segunda vitória no Campeonato Paulista

O Vôlei São José protagonizou uma grande reação na noite deste sábado, ao superar o Sesi-Bauru de virada por 3 sets a 2, em duelo válido pelo Campeonato Paulista de Vôlei.

A partida, realizada na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, foi marcada por uma disputa intensa e equilibrada até os momentos finais. O resultado consolidou o bom momento da equipe joseense na competição estadual.

Após sair atrás no placar, o time da casa demonstrou resiliência para buscar a recuperação e conquistar o triunfo. Conforme informação divulgada pelo ge, as parciais do confronto foram 20/25, 22/25, 25/19, 25/21 e 15/10.

Cenário na tabela de classificação

Com essa vitória, o Vôlei São José alcançou a marca de cinco pontos, ocupando agora a terceira colocação no Campeonato Paulista. A equipe segue firme na briga pelas primeiras posições da tabela, mostrando força diante de adversários diretos.

Do outro lado, o Sesi-Bauru sofreu sua primeira derrota na competição, apesar de ter disputado uma partida a mais que o São José. Atualmente, o time bauruense ocupa a segunda colocação no estadual, somando seis pontos até o momento.

Próximos desafios das equipes

O calendário do Campeonato Paulista de Vôlei segue movimentado para ambos os times. O Vôlei São José se prepara para visitar o Ilhabela, em confronto marcado para a próxima quarta-feira, dia 9, às 19h, no ginásio Oscar Schmidt.

Já o Sesi-Bauru terá um período maior de descanso e treinamento antes de voltar às quadras. A equipe retorna para um novo desafio no próximo sábado, dia 12, quando enfrenta o Suzano, às 19h, no ginásio Paulo Skaf.

FAQ: Perguntas e Respostas

Qual foi o placar final da partida entre Vôlei São José e Sesi-Bauru?

O Vôlei São José venceu por 3 sets a 2, com parciais de 20/25, 22/25, 25/19, 25/21 e 15/10.

Onde foi realizado o jogo?

O confronto ocorreu na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.

Quantos pontos o Vôlei São José possui no Paulista?

A equipe joseense soma cinco pontos na tabela de classificação após esta vitória.

Quando o Vôlei São José joga novamente?

O próximo compromisso será contra o Ilhabela, na quarta-feira, dia 9, às 19h.

Qual a situação do Sesi-Bauru na competição?

O Sesi-Bauru está na segunda colocação com seis pontos, tendo sofrido sua primeira derrota na competição.