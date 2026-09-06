Flavio Cobolli critica barulho da torcida após eliminação no US Open: É muito difícil jogar assim

O tenista italiano Flavio Cobolli, atual número 6 do mundo, expressou sua insatisfação com o barulho constante da torcida durante sua participação no US Open.

O atleta foi eliminado na segunda rodada do torneio após uma partida disputada contra o belga Alexander Blockx. O confronto, que durou 2 horas e 45 minutos, terminou com parciais de 6(4)/7, 6/3, 6/0 e 6/3, resultando na saída precoce de um dos favoritos do campeonato.

Conforme informação divulgada pelo ge, o jogador destacou que a atmosfera do torneio, embora festiva, foge do padrão de silêncio absoluto ao qual os profissionais estão habituados em outras competições. A declaração ocorreu durante a entrevista coletiva realizada neste sábado, dia 5.

A queixa sobre o silêncio nas quadras

Cobolli relembrou que, desde o primeiro dia de competição, percebeu a diferença no comportamento do público. Para o italiano, o tênis é um esporte que tradicionalmente exige que ninguém se movimente ou fale durante os pontos, o que não ocorre no Grand Slam americano.

O tenista enfatizou que, apesar de reconhecer a atmosfera como fantástica, o volume de ruído torna o jogo muito difícil. Ele argumentou que a mudança de regra e de postura dos espectadores cria um desafio extra para os atletas que buscam foco total dentro de quadra.

Desempenho e o resultado contra Alexander Blockx

Apesar da reclamação, o cabeça de chave número 5 do torneio fez questão de esclarecer que o barulho não foi o motivo determinante para a sua derrota. O jogador ressaltou que a performance de seu oponente foi superior em momentos cruciais da partida.

Alexander Blockx, de 21 anos, conquistou uma marca expressiva. Esta foi a primeira vez desde o ano 2000 que um tenista belga venceu um Top 10 no US Open, demonstrando a eficiência do jovem atleta, que acumulou 17 aces e 86% de aproveitamento no primeiro serviço durante o duelo.

Sequência de games e domínio belga

O jogo foi marcado por uma virada consistente de Blockx, que conseguiu vencer 11 games seguidos entre o segundo e o quarto sets. O belga soube manter a calma, mesmo diante da pressão de enfrentar um dos tenistas mais bem ranqueados do mundo no circuito atual.

Cobolli finalizou sua fala sugerindo que os tenistas talvez precisem se adaptar a esse estilo de disputa por mais semanas, caso as regras de comportamento do público permaneçam as mesmas em torneios futuros, reforçando a dificuldade técnica de manter a concentração sob tais condições.

Perguntas Frequentes

Por que Flavio Cobolli reclamou da torcida no US Open? O tenista afirmou que o barulho constante dos espectadores atrapalha a concentração, já que o esporte costuma ser jogado em silêncio absoluto.

O barulho causou a eliminação do italiano? Não. O próprio Cobolli esclareceu que, apesar da dificuldade com o ambiente, o ruído não foi a causa direta de sua derrota para Alexander Blockx.

Qual foi o placar da partida? O belga venceu por 3 sets a 1, com parciais de 6(4)/7, 6/3, 6/0 e 6/3.

Quem é Alexander Blockx? É um tenista belga de 21 anos que, nesta edição do US Open, estreou como cabeça de chave em um Grand Slam pela primeira vez.

Qual o impacto histórico dessa vitória? Foi o primeiro triunfo de um tenista da Bélgica sobre um Top 10 no US Open desde o ano 2000.