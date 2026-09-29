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TSE registra mais de 50 mil denúncias de propaganda irregular nas eleições de 2026 via aplicativo Pardal

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabilizou mais de 51 mil denúncias de propaganda irregular desde o início da campanha eleitoral de 2026, utilizando o sistema eletrônico Pardal para o recebimento dessas ocorrências.

As queixas, que chegam a 51.395 registros, refletem a participação ativa dos cidadãos na fiscalização do pleito deste ano. O volume de denúncias demonstra o uso recorrente das ferramentas digitais disponibilizadas para garantir a lisura do processo eleitoral.

Segundo informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o levantamento aponta que o estado de São Paulo Lideram o ranking de notificações, com 10.388 registros, seguido pela Bahia, Minas Gerais e Pernambuco.

As irregularidades em vias públicas representam a maioria das queixas recebidas pelo TSE. Entenda a seguir como funciona a fiscalização e quais são os tipos de infrações mais comuns apontadas pela população durante o período de campanha.

Principais focos de irregularidades eleitorais

Conforme os dados oficiais, 43,78% das denúncias estão relacionadas a propagandas irregulares ou fora dos padrões permitidos em vias públicas. Em segundo lugar, com 11,94%, aparecem as infrações em propriedades particulares, como a pintura de muros que não seguem as normas estabelecidas.

A publicidade em bens Público, como prédios ou equipamentos institucionais, também é alvo frequente das notificações. Vale lembrar que, durante o período eleitoral, este tipo de ação só é autorizado pela Justiça Eleitoral em situações excepcionais e devidamente regulamentadas.

Como funciona o aplicativo Pardal

O aplicativo Pardal é a principal ferramenta para o envio de denúncias. Ele está disponível gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e App Store. Para utilizar o software, o cidadão precisa realizar o login com a senha do e-Título ou da plataforma Gov.br.

O sistema garante o sigilo do nome do autor da denúncia. Além de descrever a irregularidade, o usuário pode anexar provas como fotos, vídeos, áudios ou links. Até o momento, 27% das denúncias foram convertidas em processos pela Justiça Eleitoral.

Canais de suporte e outras irregularidades

Nem todas as ocorrências são processadas diretamente pelo Pardal. Quando a denúncia não se enquadra no escopo do aplicativo, o sistema encaminha o cidadão para canais especializados, como o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade) ou o Ministério Público Eleitoral (MPE) do estado.

Além dos itens citados, o sistema recebe alertas sobre propaganda irregular na internet, em jornais, revistas, rádio e televisão, além de materiais gráficos, como adesivos de veículos que excedem o tamanho permitido pela legislação vigente.

Perguntas frequentes sobre o Pardal

Como baixar o aplicativo Pardal?
O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na Google Play ou App Store para celulares Android e iPhones.

É preciso se identificar para denunciar?
Sim, o acesso exige login pelo Gov.br ou e-Título, mas o nome do autor da denúncia é mantido em sigilo absoluto pelo TSE.

Quais estados tiveram mais denúncias?São Paulo Lideram com 10.388 registros, seguido por Bahia (5.969), Minas Gerais (4.635) e Pernambuco (3.505).

O que acontece após o envio da denúncia?
A Justiça Eleitoral analisa o conteúdo e, até o momento, 27% das denúncias recebidas foram transformadas em processos.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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