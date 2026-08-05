CASAL É DETIDO APÓS FURTO DE FIOS DE TELEFONIA EM ÁREA RURAL DE CAFELÂNDIA

Um casal foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado com aproximadamente 15 quilos de fios de telefonia furtados na Linha São José, zona rural de Cafelândia.

De acordo com a PM, a equipe recebeu uma denúncia informando que um homem e uma mulher estariam furtando a fiação. Os suspeitos foram descritos como um casal que trafegava de bicicleta e carregava uma mochila preta com detalhes em vermelho.

Durante as buscas, os policiais localizaram o casal com as mesmas características informadas e realizaram a abordagem. Na mochila, foram encontrados cerca de 15 quilos de fios de telefonia.

Questionado sobre a origem do material, o homem afirmou que acreditava que os fios estavam desativados e rompidos em alguns trechos, e que recolheu a fiação para retirar o cobre e revendê-lo posteriormente.

Diante da situação, os fios foram apreendidos e o casal foi encaminhado, juntamente com um representante da Prefeitura de Cafelândia, para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e o caso seguirá sob investigação.

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