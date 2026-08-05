PM apreende carga de produtos estrangeiros sem comprovação fiscal em Assis Chateaubriand

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Silmara Santos
Atualizado em
A Polícia Militar apreendeu uma carga de produtos de origem estrangeira durante uma abordagem realizada na tarde desta terça-feira (4), em Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná.
Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando abordou um veículo Renault Clio que transportava uma grande quantidade de mercadorias, levantando suspeita de descaminho.
Os três ocupantes do carro foram identificados e passaram por abordagem policial. Durante a vistoria, nenhum outro material ilícito foi localizado além da carga transportada.
O veículo e os produtos foram encaminhados ao 31º Batalhão da Polícia Militar, onde foi realizada a conferência dos itens. Entre as mercadorias estavam uma motocicleta elétrica, perfumes, robôs aspiradores, aparelho celular, carregador, cigarros eletrônicos e produtos de cosméticos.
Após contato com a Polícia Federal, foi determinado que o automóvel e a carga fossem encaminhados à Receita Federal, responsável pela análise fiscal e aduaneira dos produtos.
Os ocupantes do veículo foram qualificados e liberados. As mercadorias permaneceram apreendidas para os procedimentos legais.
CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias
Home Page – Início
See more: The Global Track