PM apreende carga de produtos estrangeiros sem comprovação fiscal em Assis Chateaubriand

A Polícia Militar apreendeu uma carga de produtos de origem estrangeira durante uma abordagem realizada na tarde desta terça-feira (4), em Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando abordou um veículo Renault Clio que transportava uma grande quantidade de mercadorias, levantando suspeita de descaminho.

Os três ocupantes do carro foram identificados e passaram por abordagem policial. Durante a vistoria, nenhum outro material ilícito foi localizado além da carga transportada.

O veículo e os produtos foram encaminhados ao 31º Batalhão da Polícia Militar, onde foi realizada a conferência dos itens. Entre as mercadorias estavam uma motocicleta elétrica, perfumes, robôs aspiradores, aparelho celular, carregador, cigarros eletrônicos e produtos de cosméticos.

Após contato com a Polícia Federal, foi determinado que o automóvel e a carga fossem encaminhados à Receita Federal, responsável pela análise fiscal e aduaneira dos produtos.

Os ocupantes do veículo foram qualificados e liberados. As mercadorias permaneceram apreendidas para os procedimentos legais.