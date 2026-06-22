Warner Bros. anuncia novo filme dos heróis

A Warner Bros. anunciou na manhã desta segunda-feira (22) um novo filme de Thundercats, grupo de heróis felinos que foi popularizado com a série animada dos anos 1980, e que vem sendo uma obsessão de Hollywood há algum tempo. O novo longa será animado.

O anúncio do filme aconteceu no painel da Warner Bros. Animation no Festival de Annecy, principal festival de animação do planeta. Também no evento, foram divulgadas informações e imagens de Dupla Dinâmica, projeto do DC Studios que mistura stop-motion, CGI e fantoches para focar em Dick Grayson e Jason Todd, dois ex-Robins.

Saiba mais sobre o que foi exibido de Dupla Dinâmica clicando aqui.



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Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre a previsão de estreia, a trama ou equipe por trás do filme de Thundercats. A franquia tem sido alvo de diversas tentativas de adaptação. A mais recente foi anunciada em 2021 pelo diretor Adam Wingard, de Godzilla x Kong: O Novo Império, mas não há notícias sobre a mesma desde 2024.

Não se sabe se esta nova versão é o projeto de Wingard. Originalmente, aquele filme seria live-action.

Ainda esta semana em Annecy, haverá um painel do DC Studios com novidades sobre as várias séries animadas da divisão. Um banner dando um gostinho do que esperar já foi lançado.

Tudo sobre Thundercats

Criada por Tobin “Ted” Wolf e lançada originalmente em 1985, a franquia Thundercats mistura ficção científica, alta tecnologia e elementos de fantasia mística. A história acompanha um grupo de alienígenas felinos liderados pelo jovem Lorde Lion-O, que foge de seu planeta natal destruído, Thundera, e passa a viver na “Terceira Terra”, onde precisam proteger o Olho de Thundera do terrível feiticeiro mumificado Mumm-Ra e dos Mutantes de Plun-Darr.



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Amarca gerou uma linha de brinquedos de enorme sucesso comercial, histórias em quadrinhos e algumas reletiruas para a televisão no Cartoon Network: uma versão em estilo anime com tom mais maduro em 2011 e a comédia cartunesca ThunderCats Roar em 2020. Após tentativas fracassadas de um filme live-action, agora a Warner Bros. trabalha numa animação longa-metragem do grupo.