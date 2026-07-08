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✨🍰 2º Festival de Fatias – Divino Sabor Confeitaria Artesanal 🍰✨
Prepare-se para um verdadeiro festival de sabores em cada pedacinho! 😍❤️
Teremos deliciosas fatias de diversos sabores, feitas com muito carinho para você se deliciar com a família e os amigos. Não perca essa oportunidade de experimentar nossas irresistíveis sobremesas!
📅 Sábado
🕓 Às 16h00
📍 Restaurante Sabor e Arte – em frente à Lotérica
Venha adoçar o seu sábado com a gente! 💕
Traga seu apetite e venha se deliciar!
📲 @Divino_sabor_wh
#FestivalDeFatias #DivinoSabor #ConfeitariaArtesanal #Doces #Sobremesas 🍓🍫🍰
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