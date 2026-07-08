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Policiais ficam feridos após ataque de criminosos na Avenida Brasil; via é fechada na altura de Guadalupe

Policiais ficam feridos após ataque de criminosos na Avenida Brasil; via é fechada na altura de Guadalupe

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Policiais ficam feridos após ataque de criminosos na Avenida Brasil; via é fechada na altura de Guadalupe
Policiais na Avenida Brasil — Foto: Reprodução / TV Globo

Apontado pelas forças de segurança como um dos criminosos mais procurados do Estado do Rio, Bruno da Silva Loureiro, de 43 anos, conhecido como Coronel do Muquiço, foi preso no mês passado no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, onde estava internado para tratar uma infecção. Segundo a Polícia Militar, ele estava prestes a passar por um procedimento cirúrgico quando foi capturado.

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