MARIPÁ | Três pessoas são presas em flagrante por suspeita de furtar ração de co

🚨 MARIPÁ | Três pessoas são presas em flagrante por suspeita de furtar ração de cooperativa

Três pessoas foram presas em flagrante na madrugada desta terça-feira (28), durante uma operação que investigava o furto de ração pertencente a uma cooperativa da região, no município de Maripá.

A ação foi realizada de forma conjunta entre a equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar, a Polícia Civil e a equipe de auditoria da cooperativa. As diligências resultaram na prisão dos três suspeitos, apontados como envolvidos nos furtos investigados.

Após a abordagem, a equipe da Patrulha Rural prestou apoio à Polícia Civil durante toda a ocorrência, que seguiu para os procedimentos legais cabíveis.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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