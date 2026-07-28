MARIPÁ | Três pessoas são presas em flagrante por suspeita de furtar ração de co

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🚨 MARIPÁ | Três pessoas são presas em flagrante por suspeita de furtar ração de cooperativa
Três pessoas foram presas em flagrante na madrugada desta terça-feira (28), durante uma operação que investigava o furto de ração pertencente a uma cooperativa da região, no município de Maripá.
A ação foi realizada de forma conjunta entre a equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar, a Polícia Civil e a equipe de auditoria da cooperativa. As diligências resultaram na prisão dos três suspeitos, apontados como envolvidos nos furtos investigados.
Após a abordagem, a equipe da Patrulha Rural prestou apoio à Polícia Civil durante toda a ocorrência, que seguiu para os procedimentos legais cabíveis.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
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