Itamar Vieira Junior na Rádio MEC: conheça detalhes da trajetória do autor de Torto Arado em entrevista especial

Itamar Vieira Junior compartilha sua visão sobre ancestralidade, memória e o sucesso de suas obras em entrevista exclusiva gravada na Flip 2026

A Rádio MEC preparou uma edição especial do programa Conversa com o Autor para este domingo, dia 13 de setembro, às 12h30. A atração, que é conduzida pela jornalista Katy Navarro, traz uma entrevista exclusiva com o escritor Itamar Vieira Junior, gravada diretamente da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip 2026).

O autor é reconhecido por transformar temas como memória, ancestralidade e desigualdades sociais em obras de grande impacto Literária. Segundo informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o bate-papo de cerca de 30 minutos explora desde os primeiros passos na escrita até o fenômeno global que suas obras se tornaram.

Itamar Vieira Junior revela detalhes inéditos sobre o nascimento de suas histórias, muitas das quais ele confessa que, inicialmente, não imaginava que alcançariam tanto sucesso junto ao público e à crítica especializada.

Uma trajetória marcada pelo reconhecimento Literária

Natural de Salvador, Itamar possui uma formação acadêmica robusta como geógrafo e doutor em Estudos Étnicos e Africanos. Esse olhar técnico e sensível, voltado às realidades do povo brasileiro, é uma marca registrada em seus livros. Ele é vencedor de prêmios de peso, como o LeYa, o Oceanos e o Jabuti.

Sua bibliografia inclui contos como Dias, A Oração do Carrasco e Doramar ou a Odisseia: Histórias. No entanto, foi o romance Torto Arado que o consolidou como um fenômeno editorial, ultrapassando a marca de um milhão de exemplares vendidos. Recentemente, ele concluiu a sua aclamada Trilogia da Terra com os romances Salvar o Fogo e Coração sem Medo.

O programa Conversa com o Autor e a Rádio MEC

O programa Conversa com o Autor completou uma década de existência em 2023. Sob o comando de Katy Navarro, a atração se dedica a discutir lançamentos, processos criativos e curiosidades sobre o universo da literatura brasileira. Além da transmissão via rádio, os episódios estão disponíveis no formato de videocast no canal da emissora no YouTube.

A Rádio MEC, consagrada como a Rádio de Música Clássica do Brasil, oferece uma programação diversificada que inclui música de concerto, jazz e MPB. Os ouvintes podem sintonizar a emissora em frequências específicas no Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, ou acompanhar o conteúdo pelo aplicativo Rádios EBC.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quem é o convidado do programa Conversa com o Autor deste domingo?

O convidado é o escritor Itamar Vieira Junior, autor de sucessos como Torto Arado.

Onde foi gravada a entrevista com o autor?

A entrevista foi gravada durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip 2026).

Quantas cópias Torto Arado já vendeu?

O livro tornou-se um fenômeno editorial, ultrapassando a marca de um milhão de exemplares vendidos.

Como é possível assistir ao programa além da rádio?

Os episódios da nova temporada estão disponíveis em formato de videocast no canal da Rádio MEC no YouTube.

Quais são os livros que compõem a Trilogia da Terra?

A trilogia é formada pelos romances Torto Arado, Salvar o Fogo e Coração sem Medo.