Reforma da Previdência é aprovada e reduz em até 7 anos o tempo para aposentadoria máxima neste país

O governo chileno implementará um aumento significativo na Pensão Garantida Universal (PGU), impactando positivamente a vida de muitos idosos no país. Essa mudança beneficiará automaticamente as pessoas com 75 anos ou mais, elevando o valor mensal para 250.275 pesos chilenos.

O ajuste na PGU aplica-se a todos os chilenos que completarem 75 anos até 30 de setembro de 2026 e já estejam recebendo o benefício. Esta medida também se estenderá àqueles que atingirem essa idade entre outubro de 2026 e agosto de 2027.

De acordo com os critérios estabelecidos, quem tiver uma pensão base de até 789.139 pesos terá direito ao valor máximo. Para pensões entre 789.140 pesos e 1.252.602 pesos, o valor será ajustado de forma variável. Pessoas com pensões acima de 1.252.603 pesos não serão elegíveis.

Quem se beneficia com o aumento?

O aumento da pensão está focado em beneficiar diretamente as pessoas que já integram o sistema de previdência do Chile. Aqueles que completem 75 anos entre outubro de 2026 e agosto de 2027 também terão aumentos, aplicados no mês de seus aniversários.

Além disso, outras categorias, como pensionistas de montepío e beneficiários que não recebem pensão adicional, poderão solicitar um complemento para atingir o valor total da PGU.

Critérios

Atualmente, o benefício máximo de 250.275 pesos é destinado a indivíduos com 82 anos ou mais. Porém, a partir de setembro de 2026, esse valor será acessível para aqueles com 75 ou mais, desde que atendam aos critérios de elegibilidade mencionados. Ou seja, uma redução de 7 anos para receber o valor máximo possível.

Este é um passo importante na reforma, que visa garantir que uma base mais ampla da população idosa receba suporte financeiro adequado. A faixa etária para receber o valor máximo da PGU será reduzida para incluir todos os maiores de 65 anos que cumprirem os requisitos estabelecidos.