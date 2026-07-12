🍓✨ A doçura que vai conquistar a ExpoBira 2026! ✨🍫

Se você ama morango com chocolate, prepare-se para viver uma experiência deliciosa! 😍

🍓 Espetinho de morango

🍫 Fondue de morango e uva

🍰 Bolo no pote

🤎 Brownie recheado e tradicional

🍦 Cone trufado

🍬 Brigadeiros gourmet

🍫 Bombons e muitas outras delícias!

📍 No Parque de Diversões, ao lado da Feira do Produtor.

Passe pelo nosso espaço, experimente nossas especialidades e torne sua visita à ExpoBira 2026 ainda mais saborosa. Esperamos você! 💖

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