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Com Tiago Almeida na Prefeitura, Serginho Ribeiro assume presidência da Câmara

Com Tiago Almeida na Prefeitura, Serginho Ribeiro assume presidência da Câmara

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Com Tiago Almeida na Prefeitura, Serginho Ribeiro assume presidência da Câmara
Com Tiago Almeida na Prefeitura, Serginho Ribeiro assume presidência da Câmara

O vereador Serginho Ribeiro (PSD) assumiu interinamente, na tarde desta sexta-feira (10), a presidência da Câmara Municipal de Cascavel. A transmissão do cargo ocorreu em razão do afastamento temporário do presidente da Casa, Tiago Almeida (Republicanos), que pelos próximos 14 dias exercerá interinamente a chefia do Poder Executivo municipal.

A solenidade contou com a presença do segundo-secretário da Mesa Diretora, vereador Cidão da Telepar (Podemos), do vereador Mauri Schaffer (PSD), além de familiares, amigos e assessores parlamentares.

Como primeiro vice-presidente da Mesa Diretora, Serginho Ribeiro assumiu automaticamente a presidência do Legislativo durante o período de afastamento de Tiago Almeida. A mudança ocorre porque o prefeito Renato Silva e o vice-prefeito Henrique Mecabô estão temporariamente afastados, fazendo com que o presidente da Câmara passasse a responder interinamente pela Prefeitura de Cascavel.

Em seu terceiro mandato como vereador, Serginho Ribeiro afirmou que pretende manter o andamento das atividades legislativas e dar continuidade às pautas em tramitação na Casa.

“É uma honra assumir interinamente a presidência da Câmara Municipal e coordenar os trabalhos desta Casa neste período. Vamos dar continuidade às pautas que impactam diretamente a vida da população. Cascavel tem mais de 350 mil habitantes e nós, 21 vereadores, recebemos da população a responsabilidade de representar seus interesses com diálogo, transparência e compromisso”, destacou.

Ao transmitir o cargo, Tiago Almeida afirmou ter confiança na condução dos trabalhos durante sua ausência.

“Tenho plena confiança no trabalho do vereador Serginho Ribeiro, que conhece a dinâmica da Casa e dará continuidade às atividades do Legislativo com responsabilidade e equilíbrio. Nosso compromisso é manter a sintonia entre Executivo e Legislativo para que Cascavel continue avançando”, declarou.

Informações da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Cascavel.

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