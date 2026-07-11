A pausa perfeita da sua noite na Expobira tem sabor de BK!Se é para adoçar o p…

🍦✨ A pausa perfeita da sua noite na Expobira tem sabor de BK!

Se é para adoçar o passeio, que seja com um sorvete cremoso ou um BK Mix carregado de muito chocolate. 🤤🍫

Passe no Burger King da Expobira, escolha o seu favorito e aproveite cada momento da festa com muito mais sabor!

📍 Estamos te esperando! Quem prova, sempre quer mais. ❤️🍦

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