Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

CGN - Últimas notícias de Cascavel, Paraná e Brasil

Homem é detido após desacatar equipes do Samu e da Guarda Municipal no Parque São Paulo

  • Read Time1 min

Share your love

CGN - Últimas notícias de Cascavel, Paraná e Brasil
Homem é detido após desacatar equipes do Samu e da Guarda Municipal no Parque São Paulo

Por Redação

Atualizado em

Um homem foi detido pela Guarda Municipal na noite deste sábado (4) após desacatar equipes do Samu e da própria corporação durante uma ocorrência na Avenida Carlos Gomes, no Bairro Parque São Paulo, em Cascavel.

As equipes do Samu foram acionadas para prestar atendimento ao homem, que apresentava comportamento alterado, falava de forma desconexa e estaria causando transtornos no local.

No início da abordagem, ele se mostrou mais tranquilo. No entanto, pouco depois passou a desacatar e ameaçar os socorristas, tornando necessária a solicitação de apoio da Guarda Municipal.

Com a chegada dos agentes, o homem voltou a apresentar comportamento agressivo, desobedeceu às ordens da equipe e também proferiu ofensas contra os guardas.

Diante da situação, ele foi contido e encaminhado à Delegacia Cidadã, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados