Homem é detido após desacatar equipes do Samu e da Guarda Municipal no Parque São Paulo

Um homem foi detido pela Guarda Municipal na noite deste sábado (4) após desacatar equipes do Samu e da própria corporação durante uma ocorrência na Avenida Carlos Gomes, no Bairro Parque São Paulo, em Cascavel.

As equipes do Samu foram acionadas para prestar atendimento ao homem, que apresentava comportamento alterado, falava de forma desconexa e estaria causando transtornos no local.

No início da abordagem, ele se mostrou mais tranquilo. No entanto, pouco depois passou a desacatar e ameaçar os socorristas, tornando necessária a solicitação de apoio da Guarda Municipal.

Com a chegada dos agentes, o homem voltou a apresentar comportamento agressivo, desobedeceu às ordens da equipe e também proferiu ofensas contra os guardas.

Diante da situação, ele foi contido e encaminhado à Delegacia Cidadã, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.