A Polícia Civil de Nova Aurora, cumpriu nesta quarta-feira (24) um mandado de pr…

A Polícia Civil de Nova Aurora, cumpriu nesta quarta-feira (24) um mandado de prisão preventiva no município de Cafelândia.

O alvo é um homem investigado pelo crime de abuso sexual contra as próprias filhas, de apenas 10 e 4 anos de idade. Ele também teria filmado os atos criminosos. Durante a ação, outra pessoa também foi alvo de mandado por porte ilegal de arma de fogo.

A operação faz parte das investigações conduzidas de forma rigorosa pela Polícia Civil, que agiu rápido para garantir a proteção imediata das vítimas e a responsabilização dos envolvidos.

Proteção Integral: Por se tratar de um caso que envolve menores de idade, detalhes adicionais sobre o modus operandi e a identidade dos envolvidos são mantidos em absoluto sigilo pelas autoridades, preservando a integridade física e psicológica das crianças.

A Polícia Civil reforça que o apoio da comunidade é essencial e destaca a importância de denunciar qualquer suspeita de violência contra crianças e adolescentes. O sigilo das informações é totalmente garantido para a proteção de quem denuncia e para a eficácia das investigações.

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