Londrina x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

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“Playoff deve diminuir a mala branca no fim da Série B”, diz presidente do Juventude
Fábio Pizzamiglio brincou que só vai saber se a mudança de regulamento da Série B foi boa quando a competição acabar e ele conhecer a posição de seu time.
Londrina e CRB se enfrentam neste sábado, 4, às 16h (de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo reúne duas equipes que vivem momentos distintos na competição e terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, ESPN, Disney+ e SportyNet.
O Londrina tenta deixar a zona de rebaixamento e chega embalado pela evolução nas últimas rodadas sob o comando de Rogério Micale. O Tubarão conquistou sete dos últimos nove pontos disputados e contará novamente com o atacante Iago Teles, que retorna após cumprir suspensão. Outro destaque da equipe é Bruno Santos, vice-artilheiro da Série B, com nove gols marcados.
O CRB, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 19 pontos, e busca manter a recuperação após vencer o Botafogo-SP por 1 a 0 na rodada passada. A equipe alagoana tem se destacado pelo desempenho como visitante, figurando entre as melhores campanhas fora de casa, e aposta no atacante Mikael para tentar se aproximar do grupo que briga pelo acesso.
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