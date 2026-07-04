Londrina x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

“Playoff deve diminuir a mala branca no fim da Série B”, diz presidente do Juventude 18:57 Fábio Pizzamiglio brincou que só vai saber se a mudança de regulamento da Série B foi boa quando a competição acabar e ele conhecer a posição de seu time.

Londrina e CRB se enfrentam neste sábado, 4, às 16h (de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo reúne duas equipes que vivem momentos distintos na competição e terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, ESPN, Disney+ e SportyNet.

Londrina x CRB. Foto: Arte/Estadão

O Londrina tenta deixar a zona de rebaixamento e chega embalado pela evolução nas últimas rodadas sob o comando de Rogério Micale. O Tubarão conquistou sete dos últimos nove pontos disputados e contará novamente com o atacante Iago Teles, que retorna após cumprir suspensão. Outro destaque da equipe é Bruno Santos, vice-artilheiro da Série B, com nove gols marcados.

O CRB, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 19 pontos, e busca manter a recuperação após vencer o Botafogo-SP por 1 a 0 na rodada passada. A equipe alagoana tem se destacado pelo desempenho como visitante, figurando entre as melhores campanhas fora de casa, e aposta no atacante Mikael para tentar se aproximar do grupo que briga pelo acesso.

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DATA: sábado, 4 de julho

sábado, 4 de julho HORÁRIO: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) LOCAL: Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), Londrina (PR)

ONDE ASSISTIR LONDRINA X CRB AO VIVO

RedeTV!, ESPN, Disney+ e SportyNet

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LONDRINA

LONDRINA: Maurício Kozlinski; Kauê Leonardo, Yago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron; André Luiz, Lucas Marques e João Tavares (Thalis); Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles. Técnico: Rogério Micale.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRB

CRB: Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Douglas Baggio, Mikael e Dadá Belmonte. Técnico: Daniel Paulista.