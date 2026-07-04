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Gilmar vê explicação insuficiente e dá 72 horas para MPRJ explicar pagamento de penduricalhos

Venezuela contabiliza 2.954 mortos e mais de 16 mil feridos após terremotos

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Gilmar vê explicação insuficiente e dá 72 horas para MPRJ explicar pagamento de penduricalhos
Gilmar vê explicação insuficiente e dá 72 horas para MPRJ explicar pagamento de penduricalhos

Pelo menos 2.954 pessoas morreram e 16.592 ficaram feridas nos potentes terremotos que sacudiram a Venezuela em 24 de junho, segundo o balanço mais recente divulgado pelo governo neste sábado, dia 4.

O novo número representa um aumento de 309 óbitos e quase 4 mil feridos em relação ao boletim da sexta-feira, 3, informou o Ministério das Comunicações do pais. Ainda segundo a pasta, mais de 16 mil pessoas perderam suas casas e 856 prédios foram afetados.

O duplo terremoto com magnitudes 7,2 e 7,5 devastou majoritariamente o Estado de La Guaira, no norte do país.

O governo não divulgou números sobre desaparecidos, embora a ONU estime que possam chegar a 50 mil.

La Guaira, um balneário a 40 km de Caracas, é o marco zero dos terremotos que reduziram prédios inteiros a pó. Muitos dos afetados ficaram na rua ou em refúgios precários instalados em parques, sem um futuro claro à sua frente.

Caracas também foi impactada pelos sismos, com o colapso de prédios, embora longe do nível de devastação de La Guaira.

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Corinthia Mes

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