Jovem de 26 anos é preso após tentar estuprar adolescente de 14 anos em Cascavel

Uma tentativa de estupro mobilizou a Polícia Militar nesta quarta-feira (8), no bairro Esmeralda, em Cascavel. Um jovem de 26 anos foi preso após tentar abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos dentro de uma residência na Rua Rubi.

Segundo informações apuradas pela CGN, o suspeito chegou em casa e pediu ajuda à adolescente, que mora na casa vizinha, para carregar algumas sacolas. Quando ela disse que pediria auxílio ao padrasto, o homem a agarrou, tampou sua boca e a arrastou para um dos quartos, onde tentou violentá-la. Durante a ação, ele chegou a passar as mãos pelo corpo da menina, que conseguiu se desvencilhar, correr e pedir ajuda aos familiares.

Familiares relataram ainda que, no dia anterior, o mesmo homem teria tentado abusar de uma idosa com demência que mora na casa. A mulher contou o ocorrido, mas, devido à sua condição de saúde, a denúncia não foi levada a sério naquele momento.

A Polícia Militar foi acionada logo após o episódio com a adolescente. Os policiais conseguiram deter o suspeito e encaminhá-lo à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde ele será ouvido e as providências legais serão tomadas. Tanto a vítima, quanto a mãe e a avó da menina também devem prestar depoimento para esclarecer os fatos.