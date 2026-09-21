A vida isolada do prefeito de uma vila abandonada na Espanha que vive sozinho com 22 vacas

O cotidiano de Sergio Cela, o prefeito de 70 anos que se tornou o único residente de um vilarejo esquecido nas montanhas de León, na Espanha.

A pequena comunidade de Quintela, situada na região do Bierzo Oeste, na Espanha, tornou-se um símbolo marcante do despovoamento rural que afeta diversas partes da Europa. Aos 70 anos, Sergio Cela é o único habitante permanente do local, onde divide sua rotina solitária entre o cuidado com 22 vacas e seus cães.

Desde o falecimento de sua mãe, há cerca de 30 anos, Sergio permanece como o único morador fixo da vila. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o idoso mantém as tradições herdadas de seus pais, trabalhando com a terra e o gado, enquanto vive cercado pelo silêncio das montanhas e por casas que, em sua maioria, permanecem fechadas durante todo o ano.

A rotina entre a solidão e as conexões externas

Embora viva isolado, a rotina de Sergio não é de total desconexão. O morador utiliza um repetidor de sinal para acompanhar o noticiário diário pela televisão e mantém contato frequente com amigos de regiões vizinhas. O vilarejo, que preserva apenas cerca de 10 casas e a capela de San Bartolomé, recebe visitantes apenas em datas festivas ou durante as férias de verão.

O desafio de governar uma vila desabitada

Curiosamente, Sergio exerce o cargo de prefeito da pedania há mais de quatro décadas. O idoso expressa o desejo de deixar a vida pública, mas enfrenta a resistência de conhecidos regionais para passar o bastão. Além da gestão política, ele trava uma batalha constante por melhorias na infraestrutura, denunciando o descaso das autoridades com a estrada íngreme de sete quilômetros que dá acesso ao povoado.

Cenário de cinema em meio ao êxodo rural

A tranquilidade de Quintela foi temporariamente interrompida em 2021, quando o local serviu de cenário para o premiado filme As Bestas. A produção, que conquistou oito prêmios Goya, utilizou a paisagem montanhosa para o longa-metragem. Sergio, que inicialmente estranhou a presença da equipe, acabou participando brevemente das gravações enquanto cuidava de seu gado.

A busca por soluções contra o esvaziamento rural

Para o único morador da vila, o fenômeno do êxodo rural só pode ser revertido com medidas concretas. Sergio defende que, sem investimentos governamentais em infraestrutura básica e estradas, o regresso de novas famílias ao campo é uma meta praticamente inviável. O caso de Quintela reflete o desafio enfrentado por inúmeros vilarejos europeus que correm o risco de desaparecer nas próximas décadas.

Perguntas Frequentes

Quantas pessoas moram em Quintela? Apenas uma, o prefeito Sergio Cela, que é o único habitante permanente do vilarejo.

Qual é a ocupação principal do único morador da vila? Sergio dedica seus dias ao cuidado de 22 vacas e de seus cães, além de atuar como prefeito da pedania há mais de 40 anos.

Por que é difícil acessar o povoado? O acesso exige percorrer sete quilômetros por uma estrada íngreme composta de cascalho e pedras, o que Sergio aponta como um descaso das autoridades.

O vilarejo já foi cenário de filmes? Sim, em 2021, a localidade serviu de locação para o filme As Bestas, que venceu oito prêmios Goya, incluindo o de Melhor Filme.

Qual a solução apontada para o repovoamento? Segundo Sergio, o repovoamento depende de apoio financeiro e melhorias na infraestrutura básica, como estradas, para tornar viável o retorno de novas famílias.