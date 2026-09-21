CNN, Politico e MS NOW processam governo Trump após terem credenciais revogadas na Casa Branca

As empresas entraram com ação no tribunal federal em Washington após serem impedidas de entrar; principais redes suspenderam a cobertura em pool

As três organizações levaram o caso ao Tribunal Distrital dos EUA em Washington na segunda-feira, pedindo a um juiz uma decisão rápida que considere a proibição inconstitucional e impeça a aplicação da medida. Em comunicado conjunto, os veículos afirmaram que a Casa Branca “sem aviso ou processo revogou as credenciais de nossos jornalistas porque objetou à nossa cobertura”, segundo a BBC.

Reações e impacto imediato na cobertura

Fontes consultadas pela BBC informaram que, após a exclusão de CNN, Politico e MS NOW, as principais redes de TV dos EUA suspenderam a participação na cobertura em pool da Casa Branca. ABC, CBS, CNN, Fox News e NBC emitiram uma declaração conjunta afirmando que “o público tem um interesse vital em receber informações precisas e independentes sobre seu governo” e que “nenhuma administração deve restringir uma organização de notícias porque discorda de sua cobertura”, conforme noticiou a BBC.

A BBC relatou ainda que, na manhã de segunda-feira, a cabine de cinco lugares da CNN no porão da sala de imprensa da Casa Branca estava vazia e fechada, e que uma equipe da CNN passou a transmitir do lado de fora, em calçada pública. Em viagem do President a Nova York para a Assembleia Geral da ONU, o veículo conservador Real America's Voice foi listado como equipe "secundária" na cobertura, segundo a BBC.

Contexto jurídico e histórico

Segundo a BBC, a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos proíbe o governo de “restrigir” a liberdade de imprensa — linguagem que os tribunais costumam interpretar como impedimento para que o governo discrimine meios de comunicação com base no conteúdo de sua cobertura. A reportagem também lembra medidas anteriores da administração: em fevereiro, a Casa Branca assumiu o controle do press pool e barrou repórteres da Associated Press de espaços com acesso limitado, o que gerou outra ação judicial em andamento, segundo a BBC.

A BBC registrou ainda que administrações anteriores tentaram limitar o acesso de certos veículos em ocasiões isoladas — citando, por exemplo, uma tentativa da administração Obama em 2009 de excluir a Fox News de uma entrevista específica, que acabou revertida após reação das demais redes — e que a administração Trump já moveu ações legais contra outros veículos, como o New York Times, o Wall Street Journal e a própria BBC, com algumas ações resultando em acordos milionários e outras em litígios em curso, segundo BBC.

O que os processos pedem

De acordo com a BBC, as organizações pedem ao tribunal federal em Washington que declare a proibição inconstitucional e determine que os assessores do President não a apliquem, sustentando que, sem contestação judicial, a medida ameaçaria a liberdade de imprensa e o direito do público a jornalismo independente.