Investigação sobre a morte de Isabelle Caracristi em Fortaleza ganha novos contornos após desabafo da mãe e buscas pelo namorado

A morte da estudante de Direito Isabelle Caracristi, de 22 anos, ocorrida no último dia 13 em Fortaleza, segue sendo investigada pela Polícia Civil do Ceará.

O caso, que gerou comoção, ganhou repercussão nacional após a mãe da vítima publicar um vídeo nas redes sociais pedindo por justiça e respostas sobre o que realmente aconteceu no condomínio onde a jovem morava. A família busca esclarecimentos diante da incerteza sobre a dinâmica do óbito.

As autoridades trabalham para desvendar o que levou a estudante a cair da janela do apartamento, um evento que permanece envolto em mistério. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a perícia técnica confirmou lesões compatíveis com a queda, mas ainda não determinou a causa definitiva do incidente.

Acusações e busca pelo namorado

Um dos pontos centrais da investigação envolve o namorado de Isabelle, de 33 anos, que residia com ela. A mãe da estudante relatou aos investigadores que o homem apresentava um comportamento que ela descreveu como obsessivo e controlador.

Embora as declarações da família estejam sendo consideradas pela polícia, não há, até o momento, a confirmação de que o namorado tenha envolvimento Direito na morte. O homem ainda não foi localizado pelas autoridades para prestar depoimento.

Resultados de exames toxicológicos

Para descartar hipóteses sobre o estado físico da jovem no momento do acidente, a polícia solicitou exames laboratoriais. Os laudos, divulgados recentemente, tiveram resultado negativo para substâncias toxicológicas no organismo de Isabelle.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que a perícia revelou sobre a morte de Isabelle Caracristi?

A perícia identificou lesões compatíveis com uma queda da janela do apartamento, mas a dinâmica exata do acontecimento ainda não foi esclarecida.

O namorado é considerado suspeito do crime?

As autoridades consideram o relato da mãe sobre o comportamento do namorado, mas não há confirmação oficial de participação dele na morte até o momento.

Onde está o namorado da estudante?

Segundo as informações disponíveis, o homem, de 33 anos, ainda não foi localizado pela Polícia Civil para ser ouvido no inquérito.

Havia substâncias ilícitas no corpo de Isabelle?

Não. Exames laboratoriais realizados após o óbito tiveram resultado negativo para qualquer substância toxicológica.

O que a família pede às autoridades?

A mãe de Isabelle utiliza as redes sociais para pedir justiça e clareza nas investigações sobre a morte da jovem de 22 anos.