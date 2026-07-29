Vídeo registra momento após acidente com barco nas Cataratas do Iguaçu que resultou na morte de turista holandês

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Um vídeo registrado por uma turista que participava de um passeio nas Cataratas do Iguaçu, no Paraná, trouxe à tona detalhes dos momentos seguintes ao acidente que vitimou um jovem holandês, de 26 anos, nesta terça feira, dia 28. Nas cenas, é possível observar uma pessoa utilizando colete salva vidas sobre as pedras, enquanto a embarcação aparece virada à frente.
O episódio ocorreu dentro do Parque Nacional do Iguaçu, um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. O grupo era composto por oito pessoas, sendo seis turistas estrangeiros e dois tripulantes, que realizavam o tradicional passeio oferecido na região. O caso agora mobiliza autoridades locais e federais para esclarecer as causas da tragédia.
Conforme informações divulgadas pela RPC, o jovem chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória após se afogar e, apesar de ter sido encaminhado ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck, não resistiu e faleceu. O incidente interrompeu a viagem da família, que havia chegado à cidade no dia anterior e planejava partir nesta quinta feira.
A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Rio Paraná, já iniciou os procedimentos para identificar as circunstâncias, as causas e eventuais responsabilidades pelo incidente. A Polícia Civil também esteve presente no local para realizar os levantamentos iniciais necessários para o inquérito policial.
O ICMBio, responsável pela fiscalização do contrato com a concessionária, afirmou que a documentação do serviço estava regular. Mesmo com a regularidade documental, o órgão determinou a suspensão das atividades do Macuco Safari por um período de três dias para garantir a segurança e a apuração dos fatos.
Dados sobre a vazão das águas chamam a atenção no momento do ocorrido. Entre as 11h e 13h, o volume registrado nas quedas d’água era de 4,3 milhões de litros por segundo, valor muito acima da média considerada normal para a região, que é de 1,5 milhão de litros por segundo.
Ainda não há uma confirmação oficial sobre a relação direta entre o alto volume de água e o tombamento da embarcação. A empresa Macuco Safari, que opera no parque há mais de 40 anos, lamentou o ocorrido e informou que está prestando todo o suporte necessário aos familiares e sobreviventes do grupo.
Além da vítima fatal, outros integrantes do grupo receberam atendimento médico. Enquanto alguns foram liberados rapidamente após avaliação no local, outros foram levados a unidades de pronto atendimento. O piloto e o copiloto da embarcação também passaram por avaliação médica antes de serem liberados pelas equipes.
Para os visitantes que já haviam adquirido ingressos para o passeio nos próximos dias, a empresa disponibilizou opções de ressarcimento ou remarcação das datas. O foco atual, segundo a operadora, é colaborar integralmente com as autoridades competentes para a elucidação total do caso.
O que causou o acidente com o barco nas Cataratas do Iguaçu?
As causas ainda estão sob investigação pela Marinha do Brasil e pelos órgãos competentes.
Quantas pessoas estavam na embarcação?
Havia oito pessoas, sendo seis turistas holandeses e dois tripulantes, entre piloto e copiloto.
Houve mais feridos além da vítima fatal?
Sim, alguns sobreviventes precisaram de atendimento médico em unidades de saúde de Foz do Iguaçu, mas foram liberados posteriormente.
O passeio nas Cataratas foi cancelado?
As atividades do Macuco Safari foram suspensas por três dias por determinação do ICMBio após o acidente.
Qual era a vazão das águas no momento do acidente?
A vazão registrada era de 4,3 milhões de litros por segundo, acima da média normal de 1,5 milhão de litros por segundo.