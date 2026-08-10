Pai e filho morrem em colisão frontal no Dia dos Pais no Paraná após visita ao avô

Radamés Paris, de 48 anos, e seu filho de 13 anos morreram em um acidente na manhã do último domingo (9), Dia dos Pais, na rodovia PRC-280 em Palmas, Paraná. A família voltava para casa em Matinhos, no litoral do estado, após visitar o pai da mulher de Radamés, que estava doente, em São Lourenço do Oeste.

O carro em que viajavam colidiu frontalmente com outro veículo na rodovia. Além de Radamés e seu filho, também faleceram no local Jardel Locatelli, de 43 anos, e o filho dele, Rafael Locatelli, de 22 anos.

Detalhes do acidente

De acordo com informações da polícia, Radamés viajava com sua esposa, de 43 anos, e o filho. Ambos seguiram de São Lourenço do Oeste para Matinhos. Na colisão frontal ocorrida em Palmas, Radamés e o filho morreram no local. Sua esposa foi socorrida e levada a um hospital, mas até a última atualização não havia informações sobre seu estado de saúde.

Vítimas do outro veículo

No outro carro envolvido estavam Jardel Locatelli e seus dois filhos. Jardel e o filho mais velho, Rafael, faleceram no local. O filho mais novo, um adolescente de 16 anos que também estava no veículo, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital, sem atualização disponível sobre seu quadro clínico.

Atuação das equipes de emergência

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas e compareceram ao local do acidente. Os corpos foram recolhidos e os veículos removidos da rodovia por guinchos. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão frontal que resultou em quatro mortes e deixou outras pessoas feridas.

Perguntas frequentes

Quem eram as vítimas do acidente?

De um lado, estavam Radamés Paris, de 48 anos, seu filho de 13 anos e a esposa de 43 anos; do outro, Jardel Locatelli, de 43 anos, e seus dois filhos, um de 22 e outro de 16 anos.

Onde e quando aconteceu o acidente?

Na rodovia PRC-280, em Palmas, no sudoeste do Paraná, na manhã do domingo, 9 de agosto, Dia dos Pais.

Qual a situação das pessoas feridas?

A esposa de Radamés e o filho de 16 anos de Jardel foram socorridos e levados ao hospital, porém não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.