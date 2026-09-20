Operação Efeito Colateral prende quatro pessoas por venda ilegal de medicamentos estéticos no Paraná

Polícia Civil do Paraná deflagra operação para desarticular quadrilha especializada na venda irregular de fármacos injetáveis e substâncias estéticas

Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), denominada Operação Efeito Colateral, resultou na prisão de quatro pessoas em Ribeirão Claro, no Norte do estado. O grupo, composto por um homem e três mulheres com idades entre 46 e 59 anos, é Investigados por manter um esquema de venda ilegal de medicamentos injetáveis.

A ação Polícia, realizada na última quinta-feira (17), cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos endereços ligados aos suspeitos. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a investigação apura tanto a comercialização quanto a aplicação irregular de substâncias, incluindo produtos emagrecedores de marcas conhecidas e itens sem procedência legal.

Durante as diligências, as equipes encontraram centenas de produtos estéticos armazenados de forma precária, além de materiais utilizados para a aplicação dos medicamentos, como seringas e agulhas.

Dinâmica do esquema e apreensões

O delegado Pedro Caprio, responsável pelas investigações, explicou que os materiais foram encontrados em condições inadequadas de conservação. Em um dos endereços, na residência de um homem de 47 anos, a polícia localizou frascos de Tirzepatida guardados em uma geladeira, sem qualquer controle sanitário exigido pela legislação.

Em outra residência, foram encontrados mais de 250 frascos e ampolas de variadas marcas. Duas das Investigados admitiram às autoridades que buscavam os produtos no Paraguai para revenda no Brasil. Além dos fármacos, a polícia apreendeu cadernos com anotações detalhadas de controle financeiro, que indicavam o fluxo das vendas e das aplicações realizadas em clientes.

Modus operandi das Investigados

Uma das suspeitas, de 51 anos, utilizava a própria residência como clínica clandestina. No local, além dos medicamentos, foram apreendidos recipientes térmicos e embalagens prontas para a comercialização. segundo Banda B, a mulher confessou que adquiria os produtos por meio de um grupo de mensagens, facilitando o acesso ao mercado paralelo.

Os quatro detidos foram autuados em flagrante por crimes relacionados à comercialização irregular de medicamentos. O dispositivo legal aplicado abrange delitos como falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Todos foram encaminhados ao sistema penitenciário.

Continuidade das investigações

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar a origem exata de todos os produtos apreendidos e desmantelar a rede de fornecedores que abastecia o grupo em Ribeirão Claro.

Perguntas Frequentes

Quais produtos foram apreendidos na operação? Foram localizados centenas de frascos e ampolas de medicamentos emagrecedores, estimuladores de colágeno, além de seringas e agulhas.

Qual era o destino dos medicamentos? Os produtos eram comercializados e aplicados de forma irregular em clientes, muitas vezes no próprio domicílio das Investigados.

De onde vinham os medicamentos? Segundo declarações das Investigados à PCPR, parte das substâncias era adquirida no Paraguai ou através de grupos de mensagens.

Qual a penalidade para os envolvidos? Eles foram autuados em flagrante por crimes contra produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, que incluem falsificação e adulteração.