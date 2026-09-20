Operação Efeito Colateral prende quatro pessoas por venda ilegal de medicamentos estéticos no Paraná

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), denominada Operação Efeito Colateral, resultou na prisão de quatro pessoas em Ribeirão Claro, no Norte do estado. O grupo, composto por um homem e três mulheres com idades entre 46 e 59 anos, é Investigados por manter um esquema de venda ilegal de medicamentos injetáveis.
A ação Polícia, realizada na última quinta-feira (17), cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos endereços ligados aos suspeitos. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a investigação apura tanto a comercialização quanto a aplicação irregular de substâncias, incluindo produtos emagrecedores de marcas conhecidas e itens sem procedência legal.
Durante as diligências, as equipes encontraram centenas de produtos estéticos armazenados de forma precária, além de materiais utilizados para a aplicação dos medicamentos, como seringas e agulhas.
O delegado Pedro Caprio, responsável pelas investigações, explicou que os materiais foram encontrados em condições inadequadas de conservação. Em um dos endereços, na residência de um homem de 47 anos, a polícia localizou frascos de Tirzepatida guardados em uma geladeira, sem qualquer controle sanitário exigido pela legislação.
Em outra residência, foram encontrados mais de 250 frascos e ampolas de variadas marcas. Duas das Investigados admitiram às autoridades que buscavam os produtos no Paraguai para revenda no Brasil. Além dos fármacos, a polícia apreendeu cadernos com anotações detalhadas de controle financeiro, que indicavam o fluxo das vendas e das aplicações realizadas em clientes.
Uma das suspeitas, de 51 anos, utilizava a própria residência como clínica clandestina. No local, além dos medicamentos, foram apreendidos recipientes térmicos e embalagens prontas para a comercialização. segundo Banda B, a mulher confessou que adquiria os produtos por meio de um grupo de mensagens, facilitando o acesso ao mercado paralelo.
Os quatro detidos foram autuados em flagrante por crimes relacionados à comercialização irregular de medicamentos. O dispositivo legal aplicado abrange delitos como falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Todos foram encaminhados ao sistema penitenciário.
A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar a origem exata de todos os produtos apreendidos e desmantelar a rede de fornecedores que abastecia o grupo em Ribeirão Claro.
Quais produtos foram apreendidos na operação? Foram localizados centenas de frascos e ampolas de medicamentos emagrecedores, estimuladores de colágeno, além de seringas e agulhas.
Qual era o destino dos medicamentos? Os produtos eram comercializados e aplicados de forma irregular em clientes, muitas vezes no próprio domicílio das Investigados.
De onde vinham os medicamentos? Segundo declarações das Investigados à PCPR, parte das substâncias era adquirida no Paraguai ou através de grupos de mensagens.
Qual a penalidade para os envolvidos? Eles foram autuados em flagrante por crimes contra produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, que incluem falsificação e adulteração.