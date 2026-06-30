Acompanhe o sorteio e confira os números de hoje

Nesta segunda-feira, 29 de junho de 2026, os apostadores de todo o Brasil iniciam a semana de olho no sorteio do concurso 7052 da Quina. O evento, promovido pela Caixa Econômica Federal, promete movimentar as casas lotéricas e os canais digitais de apostas com um novo prêmio acumulado e altamente atrativo. O sorteio oficial está programado para acontecer no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília).

Quem deseja testar a própria sorte e concorrer a essa bolada tem até as 20h desta segunda-feira para registrar seus bilhetes. Logo após a validação e auditoria pública das dezenas, o rateio completo e o destino dos novos premiados serão consolidados.

Resultado da Quina 7052: 55, 53, 80, 65 e 09

O resultado oficial da loteria, com as 5 dezenas premiadas e a divisão de ganhadores por faixas de acertos (Quina, Quadra, Terno e Duque), será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Atualize esta página após as 21h para conferir em tempo real se a sua aposta é a grande vencedora da noite.

Informações Gerais sobre a Quina: Como Jogar, Preços e Probabilidades

Se você quer garantir o seu palpite para o concurso 7053 ou deseja entender detalhadamente como funciona a estrutura de premiação e apostas da Quina, acompanhe abaixo o guia completo atualizado de acordo com as diretrizes das Loterias Caixa.

Como Jogar na Quina

A dinâmica da Quina é muito simples: o volante oficial dispõe de 80 números (de 01 a 80), e o apostador deve escolher de 5 a 15 números. Caso prefira deixar a escolha por conta do sistema, basta optar pela “Surpresinha”. Há também a opção da “Teimosinha”, que permite concorrer com os mesmos números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

A modalidade oferece opções de jogos para todos os bolsos. A aposta simples, contendo 5 números marcados, custa apenas R$ 3,00. À medida que você adiciona mais dezenas para aumentar as chances de vitória, o valor do bilhete sobe progressivamente. Confira os principais valores:

5 números: R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 (Os valores aumentam proporcionalmente até o limite de 15 números em um único volante).

Faixas de Premiação

A Quina premia diariamente milhares de brasileiros em quatro faixas distintas de acertos. O prêmio principal vai para quem crava as 5 dezenas, mas há valores para quem pontua menos:

5 acertos: Quina (Prêmio Principal)

Quina (Prêmio Principal) 4 acertos: Quadra

Quadra 3 acertos: Terno

Terno 2 acertos: Duque

Não havendo acertadores na faixa principal, o prêmio acumula automaticamente para o próximo concurso, na respectiva primeira faixa de premiação.

Como funcionam os Bolões Caixa?

Para aumentar suas probabilidades matemáticas sem precisar gastar uma fortuna sozinho, o Bolão Caixa é a melhor alternativa de jogo coletivo. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, e cada cota individual não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível comprar cotas já prontas organizadas pelas lotéricas (com uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota) ou preencher o campo de bolão no volante com seu próprio grupo de amigos.

Probabilidades de Ganhar

As chances reais de faturar o prêmio máximo variam drasticamente conforme a quantidade de números jogados:

Com uma aposta simples de 5 números (R$ 3,00), a probabilidade de acertar a Quina é de 1 em 24.040.016 .

(R$ 3,00), a probabilidade de acertar a Quina é de . Já ao realizar a aposta máxima permitida de 15 números, a chance de levar a bolada principal passa a ser de 1 em apenas 8.005, embora o custo do cartão seja correspondentemente mais elevado.