Ministério Público do Paraná terá trabalho remoto nesta segunda-feira, 29 de junho, em razão do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026

O Ministério Público do Paraná informa que na segunda-feira, 29 de junho, será realizado trabalho remoto no horário usual de expediente para membros, servidores, residentes e estagiários do MPPR, em todas as unidades da instituição, em razão da partida da Seleção Brasileira de Futebol, prevista para as 14 horas. O regime especial foi fixado por meio da Resolução 7.197/2026 da Procuradoria-Geral de Justiça.

Fica inalterado o horário do plantão ministerial.

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