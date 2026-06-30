Avalan reducir edad para ser Gobernador

03 MIN 00 SEG Miriam García Monterrey, México (29 junio 2026) .-12:27 (Actualización: 16:26 hrs)

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, por mayoría, el dictamen de segunda vuelta. Crédito: Miriam García

El Congreso local aprobó hoy, por mayoría en lo general y en lo particular, reformas a la Constitución local con las que la edad mínima para ser Gobernador baja de 30 a 28 años y, para acceder a Alcaldías y Diputaciones locales de 21 a 18 años.