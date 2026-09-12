Acreano de Futsal Série A agita sábado com quatro confrontos decisivos na 4ª rodada

A disputa pelo topo da tabela e a busca pela sobrevivência no Campeonato Acreano de Futsal Série A movimentam as quadras neste sábado

O Campeonato Acreano de Futsal Série A segue com força total neste sábado (12). A quarta rodada da competição traz quatro partidas decisivas que prometem definir os rumos das equipes na fase de grupos, conforme informação divulgada pelo ge.

Os jogos serão realizados em dois palcos distintos, sendo eles a quadra da Escola Diogo Feijó, localizada em Rio Branco, e também no município de Brasiléia, no interior do estado, movimentando as torcidas locais.

A expectativa é de confrontos acirrados, já que o desempenho nesta etapa é determinante para as pretensões de classificação às semifinais do torneio estadual. Veja abaixo os detalhes de cada duelo programado para este sábado.

Duelos na Escola Diogo Feijó em Rio Branco

A programação na capital começa às 18h45 com o confronto pelo Grupo B entre o Fluminense da Bahia e o Epitaciolândia. Ambos os times possuem três pontos na tabela, mas o Epitaciolândia leva vantagem no saldo de gols, ocupando a vice-liderança da chave.

Na sequência, às 20h20, o Palmeiras-AC enfrenta o Capixaba pelo Grupo A. O Palmeiras-AC ocupa a terceira posição com três pontos e busca a vitória para encaminhar sua vaga. Já o Capixaba, que está na segunda posição com sete pontos, joga para assumir a liderança isolada.

O último jogo em Rio Branco ocorre às 21h30, entre Pista e Lyon. As duas equipes ainda não venceram na competição e ocupam as últimas colocações do Grupo A, tornando o duelo uma oportunidade vital para quem deseja seguir sonhando com a próxima fase.

Brasiléia cumpre punição e joga em casa

Na cidade de Brasiléia, o atual campeão Brasiléia entra em quadra às 19h30 para enfrentar o Atlético Xapuriense. A partida será realizada com portões fechados, cumprindo a última etapa da pena imposta pela Federação Acreana de Futebol de Salão (Fafs).

A punição foi motivada por confusões ocorridas na temporada passada envolvendo torcedores. Atualmente, o Brasiléia lidera o Grupo B com seis pontos e busca consolidar sua classificação. O Atlético Xapuriense soma três pontos e também segue na briga pelas primeiras colocações.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde serão realizados os jogos da 4ª rodada?

As partidas acontecem na quadra da Escola Diogo Feijó, em Rio Branco, e no município de Brasiléia.

Por que o Brasiléia joga com portões fechados?

O clube cumpre a última partida de uma suspensão imposta pela Fafs devido a episódios de confusão com torcedores na última temporada.

Qual a situação do Capixaba no Grupo A?

O Capixaba é o vice-líder com sete pontos e, em caso de vitória sobre o Palmeiras-AC, pode assumir a ponta da tabela de classificação.

Quantas equipes ainda não venceram no torneio?

Pista e Lyon, ambos do Grupo A, ainda não conquistaram vitórias na competição até o momento.

Onde posso acompanhar a classificação?

A classificação é atualizada conforme os resultados das rodadas, sendo o Brasiléia o líder do Grupo B e o Quinari o líder do Grupo A com sete pontos.