Adolescente de 16 anos fica ferida após colisão entre patinete elétrico e camion

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Adolescente de 16 anos fica ferida após colisão entre patinete elétrico e camionete no Paraná
Uma adolescente de 16 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na tarde de terça-feira (4), em Capanema, no sudoeste do Paraná.
A colisão aconteceu por volta das 12h20, no cruzamento da Rua Luiz Geraldo Hollen com a Rua Antônio Niehues, e envolveu um patinete elétrico e uma camionete Fiat Strada.
Com o impacto, a adolescente sofreu ferimentos e recebeu atendimento das equipes de socorro, sendo encaminhada para avaliação médica. O estado de saúde dela não foi informado.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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