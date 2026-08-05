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😄 Um sorriso alinhado vai muito além da estética: ele também é sinônimo de saúde!
Dentes tortos e problemas na mordida podem dificultar a higienização, favorecer o acúmulo de placa bacteriana e aumentar o risco de cáries, gengivite e outros problemas bucais.
Cuidar do alinhamento dos dentes é investir na saúde do seu sorriso hoje e no futuro. Agende sua avaliação e descubra qual é o tratamento ideal para o seu caso.
📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã
📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688
📲 Instagram: @dinizdent
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