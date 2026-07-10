Adolescente é apreendido e mulher é presa por assalto ao Shopping Crystal

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, na manhã desta sexta-feira (10), uma mulher suspeita de esconder as joias roubadas durante o assalto à Camilo Joalherias, no Shopping Crystal. Durante a operação, os policiais também apreenderam um adolescente apontado como um dos autores do roubo.

Segundo as investigações, a mulher não participou diretamente da invasão à joalheria. A polícia afirma que ela receberia uma recompensa para esconder as joias até que os assaltantes conseguissem escapar da situação de flagrante. “A função dela era guardar as joias após o roubo”, afirmou o major Rodolfo Kredens Silva.

As joias já haviam sido recuperadas pela polícia no dia seguinte ao crime. A suspeita foi encaminhada à cadeia pública. As equipes não divulgaram o valor dos objetos apreendidos, apenas informaram que se tratava de um preço elevado.

Além da prisão da mulher, a operação cumpriu mandados contra outros envolvidos no assalto. Dois suspeitos, Cleber Adriano Rodrigues Rolim e Victor Gabriel Rosa Nobre, continuam foragidos. A Justiça expediu mandados de prisão preventiva para ambos, no entanto, a polícia ainda não os localizou.

Segundo a PCPR, um dos foragidos participou diretamente da invasão à joalheria ao lado de um adolescente, que também teria participado do roubo. O jovem foi alvo de mandado de apreensão e acabou localizado em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O outro foragido aguardava os assaltantes em um veículo para facilitar a fuga do grupo.

Autores planejaram assalto

O assalto aconteceu em 22 de junho. Segundo a investigação, dois homens armados entraram na joalheria, renderam as funcionárias e recolheram diversas peças. Na fuga, obrigaram a gerente da loja a acompanhá-los como escudo humano até a saída do shopping, enquanto um terceiro integrante dava apoio do lado de fora.

Os criminosos ainda dispararam tiros para o alto, em direção ao teto do estabelecimento, para dificultar qualquer reação. Em seguida, abandonaram o carro utilizado na ação na Avenida Iguaçu e seguiram a pé com as joias roubadas.

Para a Polícia Civil, os indícios mostram que os criminosos organizaram o roubo com antecedência. “O próprio contexto em que a ação foi praticada demonstra que o crime foi premeditado. Houve levantamento no dia anterior, os suspeitos entraram no estabelecimento, retornaram depois e houve clara divisão de tarefas entre os envolvidos”, afirmou o delegado Fernando Zamoner.

As buscas pelos dois foragidos continuam. Após a conclusão do inquérito, os envolvidos podem responder por roubo majorado e uso de arma de fogo.