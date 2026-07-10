Uma briga generalizada foi registrada na noite deste sábado (13), durante a Expo…

Uma briga generalizada foi registrada na noite deste sábado (13), durante a ExpoBira 2026, em Ubiratã. Imagens que circulam nas redes sociais mostram diversas pessoas envolvidas na confusão, o que gerou correria e momentos de tensão entre os participantes do evento.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o que motivou a briga, nem sobre a existência de pessoas feridas. Equipes de segurança atuaram para conter a situação e restabelecer a ordem no local.

O caso repercutiu entre moradores e visitantes que acompanhavam a programação da feira, considerada um dos principais eventos do município. As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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