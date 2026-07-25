Adolescente é flagrado consumindo álcool e três homens são levados à Delegacia em Saudade do Iguaçu

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Uma denúncia de fornecimento de bebida alcoólica a um adolescente mobilizou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar na tarde desta sexta-feira (24), no bairro Nova Vida, em Saudade do Iguaçu.
As equipes foram até o endereço indicado para averiguar a situação e encontraram quatro homens na área externa de uma residência. Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado, porém os policiais perceberam que os envolvidos apresentavam sinais de consumo de álcool.
Ao identificarem um adolescente entre o grupo, os policiais o questionaram sobre a situação. Segundo a PM, ele confirmou que havia ingerido bebida alcoólica misturada com energético e relatou que a bebida foi fornecida pelos outros três homens, todos maiores de idade.
No local, também foram encontradas embalagens vazias das bebidas consumidas. Acompanhado por uma conselheira tutelar, o adolescente realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,72 mg/L, confirmando a presença de álcool no organismo.
Diante dos fatos, o menor permaneceu sob os cuidados do Conselho Tutelar, enquanto os três adultos foram conduzidos ao Destacamento da Polícia Militar para a confecção da documentação.
Na sequência, todos os envolvidos foram encaminhados à 12ª Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil, que ficará responsável pela adoção das medidas cabíveis.
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