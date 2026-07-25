Adolescente é flagrado consumindo álcool e três homens são levados à Delegacia em Saudade do Iguaçu

Uma denúncia de fornecimento de bebida alcoólica a um adolescente mobilizou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar na tarde desta sexta-feira (24), no bairro Nova Vida, em Saudade do Iguaçu.

As equipes foram até o endereço indicado para averiguar a situação e encontraram quatro homens na área externa de uma residência. Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado, porém os policiais perceberam que os envolvidos apresentavam sinais de consumo de álcool.

Ao identificarem um adolescente entre o grupo, os policiais o questionaram sobre a situação. Segundo a PM, ele confirmou que havia ingerido bebida alcoólica misturada com energético e relatou que a bebida foi fornecida pelos outros três homens, todos maiores de idade.

Teste confirmou ingestão de álcool

No local, também foram encontradas embalagens vazias das bebidas consumidas. Acompanhado por uma conselheira tutelar, o adolescente realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,72 mg/L, confirmando a presença de álcool no organismo.

Diante dos fatos, o menor permaneceu sob os cuidados do Conselho Tutelar, enquanto os três adultos foram conduzidos ao Destacamento da Polícia Militar para a confecção da documentação.

Na sequência, todos os envolvidos foram encaminhados à 12ª Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil, que ficará responsável pela adoção das medidas cabíveis.