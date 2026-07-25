Renan aciona PF após artista dizer que o quer ‘morto’ – 24/07/2026 – Painel

A campanha presidencial de Renan Santos (Missão) acionou a Polícia Federal após uma artista ter desejado que o candidato esteja “cada vez mais morto”, em um show na última quarta-feira (22), em São Paulo.

“A gente vê um vice-candidato à Presidência [na verdade, a presidente] que não deveria ser nem síndico de prédio, tocando nas mesmas casas de show independentes que a gente luta, e que a gente faz questão de tocar, e é nesse momento que a gente tem de fazer certos divisores de água. Vocês no canto de vocês, cada vez mais longe, cada vez mais mortos, e nós cada vez mais vivos no nosso canto”, disse a vocalista Sophia Chablau, durante evento na Casa de Francisca, na região central da cidade.

A referência dela foi ao cancelamento de um show da banda Limão Rosa, que tem Renan como vocalista, na semana passada, por uma casa de espetáculos no Rio de Janeiro.

A justificativa do local foi de que não queria ter a imagem associada à disputa política, mas o candidato atribuiu o veto à pressão de setores da esquerda.

Em email à PF, a campanha diz que a artista “incita violência por parte de grupos mais à esquerda contra Renan”.

O candidato do Missão conta com proteção do órgão federal desde que oficializou sua candidatura, na última segunda-feira (20). Ele tem dito que sofre crescente número de ameaças desde que se apresentou para a disputa.

Procurada pelo Painel, a assessoria da artista não quis se manifestar.