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Trump diz que suspensão de sanções à Rússia visa manter negociações de paz

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Segundo a Reuters, Trump afirmou na Truth Social que suspendeu sanções para manter Moscow à mesa de negociações; gesto provocou críticas de Zelensky e elogio de um enviado russo.

O President dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que sua decisão de suspender várias sanções contra a Rússia foi uma tentativa de manter Moscow "à mesa de negociações", informou a Reuters, em matéria publicada pela BBC.

A reportagem relata que Trump bloqueou diversas sanções dois dias antes de elas entrarem em vigor. Em postagem na plataforma Truth Social, ele afirmou: “Estou no processo de negociar a paz na guerra entre Rússia e Ucrânia” e disse que não queria “fazer nada que, de forma tola, afaste a Rússia da mesa de negociações”.

Reações de Kiev e Moscow

O President ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse à NBC News que apoiar Putin seria um "erro histórico". Segundo a Reuters, as relações entre Washington e Kiev se desgastaram após um acordo polêmico dos EUA para importar diesel russo e acusações de que a administração Trump teria retirado apoio militar crucial à Ucrânia.

Do lado russo, o enviado Kirill Dmitriev elogiou a medida, chamando a ordem de Trump de “um momento importante e realmente histórico” e afirmando que as sanções teriam causado “danos sérios” aos mercados dos EUA e globais, conforme registrou a Reuters.

Contexto

A mesma reportagem observa que Zelensky tem pressionado por um fim dos combates e repetidamente afirmou que Putin não quer paz desde que a Rússia lançou sua invasão em fevereiro de 2022. Em discurso a líderes da União Europeia, Zelensky disse que foi bom estar entre “líderes de verdade”, comentário feito depois de Trump afirmar que Zelensky era “mais difícil de lidar” do que Putin.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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