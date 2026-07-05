Adriana descobre que Pedro está casado com Bruna

Após uma passagem de tempo em “Quem ama cuida”, Adriana (Leticia Colin) conquista a liberdade condicional e é recebida por sua família. O retorno marca uma virada na trajetória da personagem, que volta decidida a buscar justiça por tudo o que sofreu. Logo em seguida, porém, ela descobre que Pedro (Chay Suede) está casado com Bruna (Nanda Marques) e fica profundamente abalada com a notícia.