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Adriana descobre que Pedro está casado com Bruna

Adriana descobre que Pedro está casado com Bruna

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Adriana descobre que Pedro está casado com Bruna
Pedro (Chay Suede) e Bruna (Nanda Marques) na novela 'Quem ama cuida' — Foto: Angélica Goudinho/Rede Globo

Após uma passagem de tempo em “Quem ama cuida”, Adriana (Leticia Colin) conquista a liberdade condicional e é recebida por sua família. O retorno marca uma virada na trajetória da personagem, que volta decidida a buscar justiça por tudo o que sofreu. Logo em seguida, porém, ela descobre que Pedro (Chay Suede) está casado com Bruna (Nanda Marques) e fica profundamente abalada com a notícia.

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Corinthia Mes

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