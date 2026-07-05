Adriana descobre que Pedro está casado com Bruna

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Após uma passagem de tempo em “Quem ama cuida”, Adriana (Leticia Colin) conquista a liberdade condicional e é recebida por sua família. O retorno marca uma virada na trajetória da personagem, que volta decidida a buscar justiça por tudo o que sofreu. Logo em seguida, porém, ela descobre que Pedro (Chay Suede) está casado com Bruna (Nanda Marques) e fica profundamente abalada com a notícia.
Fonte do Artigo
See more: The Global Track