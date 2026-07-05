🇧🇷⚽️ EM DIA DE JOGO DO BRASIL, A TORCIDA FICA MAIS FORTE… E OS SEUS SELINHOS TAMBÉM! 🛒✨

Enquanto a Seleção entra em campo, você tem mais motivos para comemorar no Paraná Supermercados! 😍

Durante os jogos do Brasil, a cada R$ 20,00 em compras você ganha 2 selinhos para completar sua cartela mais rápido e ficar ainda mais perto de garantir as incríveis facas RoyalVKB com preços especiais. 🔪✨

👉 E tem mais: pagando com o Cartão +Amigo, seus selinhos dobram novamente, acelerando ainda mais a conquista da sua coleção!

Aproveite para torcer pelo Brasil, economizar e transformar suas compras em vantagens. 🇧🇷🎉

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

👉 @paranasupermercados

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes