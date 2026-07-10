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Brasil x Polônia na Liga das Nações Feminina de vôlei: onde assistir e horário

Brasil x Polônia na Liga das Nações Feminina de vôlei: onde assistir e horário

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Brasil x Polônia na Liga das Nações Feminina de vôlei: onde assistir e horário
1 de 1 Brasil x Japão pela Liga das Nações Feminina de Vôlei — Foto: divulgação/Volleyball World

A primeira fase da Liga das Nações reúne 18 seleções, que disputam 12 partidas ao longo de três etapas. Após o confronto com o Japão em Osaka, o Brasil ainda tem pela frente a Polônia, Tailândia e os Estados Unidos. Ao fim da fase classificatória, oito equipes disputarão as quartas de final na China. Por sediar os confrontos decisivos, a seleção asiática já está classificada, juntando-se às outras sete equipes com melhores campanhas.

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Corinthia Mes

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