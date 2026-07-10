Brasil x Polônia na Liga das Nações Feminina de vôlei: onde assistir e horário

A primeira fase da Liga das Nações reúne 18 seleções, que disputam 12 partidas ao longo de três etapas. Após o confronto com o Japão em Osaka, o Brasil ainda tem pela frente a Polônia, Tailândia e os Estados Unidos. Ao fim da fase classificatória, oito equipes disputarão as quartas de final na China. Por sediar os confrontos decisivos, a seleção asiática já está classificada, juntando-se às outras sete equipes com melhores campanhas.