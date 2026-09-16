Desabamento de prédio danificado pela guerra em Gaza mata ao menos 21, incluindo oito crianças

Prédio de seis andares em Tal al‑Hawa, Gaza City, ruiu durante a noite; dezenas estão desaparecidas e resgate é lento por falta de equipamentos

Ao menos 21 pessoas foram mortas, entre elas oito crianças, e dezenas estão desaparecidas após o desabamento de um prédio na Faixa de Gaza durante a madrugada, segundo socorristas e médicos Locals ouvidos pela BBC.

Testemunhas relataram à BBC que o edifício de seis andares no bairro de Tal al‑Hawa já havia ficado inclinado após um ataque israelense há mais de um ano e vinha sendo ocupado por famílias deslocadas por falta de alternativas de abrigo.

Resgate e buscas

Equipes da ONU e um grupo egípcio se juntaram às buscas por sobreviventes, mas o trabalho tem sido lento devido à falta de equipamentos pesados, afirmaram autoridades presentes no local.

Raed al‑Dahshan, diretor da Defesa Civil em Gaza City, disse à BBC: “Ainda ouvimos vozes debaixo dos escombros, então ainda há esperança de encontrar pessoas”. Ele afirmou também que, no esforço inicial, os membros da Defesa Civil recorram às próprias mãos para remover os escombros.

Alessandro Mrakic, chefe do escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) em Gaza, disse aos repórteres que entre 70 e 100 pessoas podem estar sob os escombros e alertou para a falta de maquinário e peças de reposição. “As pessoas aqui estão cavando com as próprias mãos”, afirmou Mrakic, segundo a BBC.

Testemunhas relataram o momento do colapso. Uma moradora de uma tenda próxima, Umm Mohammed Bakrun, disse que falava com o filho quando o prédio ruiu: “Pareceu um terremoto. Houve um som alto e eu não consegui me levantar. Pedras caíram sobre nós e, ao olhar para fora, vi muita poeira. Em poucos minutos havia gritos por toda parte”, contou à BBC. Outro morador, Mansour Abu Mohammed, afirmou que o prédio desabou “em poucos segundos” e que, todos os dias, caíam pedras do edifício.

Reações e apelos

Em resposta, a BBC relata que Israel afirma que as restrições visam impedir que equipamentos entrem nas mãos de grupos armados palestinos que poderiam lhes dar usos militares.

Contexto humanitário

Dados citados pela BBC indicam que cerca de 80% das estruturas em Gaza foram destruídas ou danificadas durante a guerra. Estima‑se que mais de 1,9 milhão de pessoas — aproximadamente 90% da população do território — foram deslocadas, e cerca de 1,2 milhão vivem atualmente em tendas ou abrigos improvisados, conforme agências da ONU mencionadas na reportagem.

A reportagem também lembra que, na terça‑feira anterior, ataques aéreos israelenses mataram ao menos cinco palestinos, incluindo duas crianças e um comandante do Hamas, segundo autoridades de saúde e fontes do Hamas. O exército israelense disse ter matado um comandante do Hamas no sul de Gaza e outro combatente no norte; em ambos os casos, foi relatada a morte de uma criança.

Desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, a morte de mais de 73.790 pessoas em Gaza foi informada pelo ministério da saúde administrado pelo Hamas, número que, segundo a BBC, é considerado confiável pelas Nações Unidas.