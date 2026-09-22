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Inmet mantém alerta Laranjal para 335 municípios do Paraná até 23h59 desta terça (22)

  • Tempo de Leitura3 minutos

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Imagem ilustrativa Gerada por IA
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Inmet prevê chuva intensa, ventos de 60 a até 100 km/h e risco de granizo; alerta vale até 23h59 de terça (22)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta Laranjal de tempestade para 335 municípios do Paraná — abrangendo todas as regiões do estado, exceto o extremo sul — com validade até as 23h59 desta terça-feira (22), segundo G1.

O aviso aponta possibilidade de chuva forte (até 60 mm em uma hora e até 100 mm no dia), ventos de 60 km/h a até 100 km/h e queda de granizo, além de risco de estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos, conforme as orientações do Inmet.

O que motivou o alerta

A reportagem do G1 informou que um intenso ciclone extratropical atuando no Oceano Atlântico favoreceu a formação de uma frente fria que pode provocar mais tempestades no Paraná.

Registros do Simepar

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), até as 7h15 foram registradas rajadas de vento mais fortes em:

  • Guaratuba: 81 km/h (às 3h30)
  • Maringá: 71,3 km/h (à 0h45)
  • Loanda: 65,5 km/h (à 0h15)
  • Cianorte: 62,6 km/h (à 0h)
  • Cornélio Procópio: 60,8 km/h (às 2h15)
  • Londrina: 58,7 km/h (à 1h45)

Os maiores volumes de chuva até então foram registrados em:

  • Cambará: 52,4 mm
  • Loanda: 53,8 mm
  • Paranavaí: 44,2 mm
  • Mauá da Serra: 41,6 mm
  • Maringá: 41,2 mm

Municípios em alerta

Abaixo, a lista completa dos 335 municípios do Paraná que estavam sob alerta Laranjal entre 8h56 e 23h59 desta terça (22), segundo G1:

  • Abatiá
  • Adrianópolis
  • Almirante Tamandaré
  • Altamira do Paraná
  • Altônia
  • Alto Paraíso
  • Alto Paraná
  • Alto Piquiri
  • Alvorada do Sul
  • Amaporã
  • Anahy
  • Andirá
  • Ângulo
  • Antonina
  • Apucarana
  • Arapongas
  • Arapoti
  • Arapuã
  • Araruna
  • Araucária
  • Ariranha do Ivaí
  • Assaí
  • Assis Chateaubriand
  • Astorga
  • Atalaia
  • Balsa Nova
  • Bandeirantes
  • Barbosa Ferraz
  • Barra do Jacaré
  • Bela Vista do Paraíso
  • Boa Esperança
  • Boa Ventura de São Roque
  • Bocaiúva do Sul
  • Bom Sucesso
  • Borrazópolis
  • Braganey
  • Brasilândia do Sul
  • Cafeara
  • Cafelândia
  • Cafezal do Sul
  • Califórnia
  • Cambará
  • Cambé
  • Cambira
  • Campina da Lagoa
  • Campina do Simão
  • Campina Grande do Sul
  • Campo Bonito
  • Campo Largo
  • Campo Magro
  • Campo Mourão
  • Cândido de Abreu
  • Candói
  • Cantagalo
  • Carambeí
  • Carlópolis
  • Cascavel
  • Castro
  • Catanduvas
  • Centenário do Sul
  • Cerro Azul
  • Céu Azul
  • Cianorte
  • Cidade Gaúcha
  • Colombo
  • Colorado
  • Congonhinhas
  • Conselheiro Mairinck
  • Contenda
  • Corbélia
  • Cornélio Procópio
  • Corumbataí do Sul
  • Cruzeiro do Oeste
  • Cruzeiro do Sul
  • Cruz Machado
  • Cruzmaltina
  • Curitiba
  • Curiúva
  • Diamante D’Oeste
  • Diamante do Norte
  • Diamante do Sul
  • Douradina
  • Doutor Camargo
  • Doutor Ulysses
  • Engenheiro Beltrão
  • Entre Rios do Oeste
  • Esperança Nova
  • Espigão Alto do Iguaçu
  • Farol
  • Faxinal
  • Fazenda Rio Grande
  • Fênix
  • Fernandes Pinheiro
  • Figueira
  • Floraí
  • Floresta
  • Florestópolis
  • Flórida
  • Formosa do Oeste
  • Francisco Alves
  • Godoy Moreira
  • Goioerê
  • Goioxim
  • Grandes Rios
  • Guaíra
  • Guairaçá
  • Guamiranga
  • Guapirama
  • Guaporema
  • Guaraci
  • Guaraniaçu
  • Guarapuava
  • Guaraqueçaba
  • Guaratuba
  • Ibaiti
  • Ibema
  • Ibiporã
  • Icaraíma
  • Iguaraçu
  • Iguatu
  • Imbaú
  • Imbituva
  • Inácio Martins
  • Inajá
  • Indianópolis
  • Ipiranga
  • Iporã
  • Iracema do Oeste
  • Irati
  • Iretama
  • Itaguajé
  • Itaipulândia
  • Itambaracá
  • Itambé
  • Itaperuçu
  • Itaúna do Sul
  • Ivaí
  • Ivaiporã
  • Ivaté
  • Ivatuba
  • Jaboti
  • Jacarezinho
  • Jaguapitã
  • Jaguariaíva
  • Jandaia do Sul
  • Janiópolis
  • Japira
  • Japurá
  • Jardim Alegre
  • Jardim Olinda
  • Jataizinho
  • Jesuítas
  • Joaquim Távora
  • Jundiaí do Sul
  • Juranda
  • Jussara
  • Kaloré
  • Lapa
  • Laranjal
  • Laranjeiras do Sul
  • Leópolis
  • Lidianópolis
  • Lindoeste
  • Loanda
  • Lobato
  • Londrina
  • Luiziana
  • Lunardelli
  • Lupionópolis
  • Mamborê
  • Mandaguaçu
  • Mandaguari
  • Mandirituba
  • Manoel Ribas
  • Marechal Cândido Rondon
  • Maria Helena
  • Marialva
  • Marilândia do Sul
  • Marilena
  • Mariluz
  • Maringá
  • Maripá
  • Marquinho
  • Marumbi
  • Matelândia
  • Matinhos
  • Mato Rico
  • Mauá da Serra
  • Mercedes
  • Mirador
  • Miraselva
  • Missal
  • Moreira Sales
  • Morretes
  • Munhoz de Melo
  • Nossa Senhora das Graças
  • Nova Aliança do Ivaí
  • Nova América da Colina
  • Nova Aurora
  • Nova Cantu
  • Nova Esperança
  • Nova Fátima
  • Nova Laranjeiras
  • Nova Londrina
  • Nova Olímpia
  • Nova Santa Bárbara
  • Nova Santa Rosa
  • Nova Tebas
  • Novo Itacolomi
  • Ortigueira
  • Ourizona
  • Ouro Verde do Oeste
  • Paiçandu
  • Palmeira
  • Palmital
  • Palotina
  • Paraíso do Norte
  • Paranacity
  • Paranaguá
  • Paranapoema
  • Paranavaí
  • Pato Bragado
  • Peabiru
  • Perobal
  • Pérola
  • Pinhais
  • Pinhalão
  • Pinhão
  • Piraí do Sul
  • Piraquara
  • Pitanga
  • Pitangueiras
  • Planaltina do Paraná
  • Ponta Grossa
  • Pontal do Paraná
  • Porecatu
  • Porto Amazonas
  • Porto Barreiro
  • Porto Rico
  • Prado Ferreira
  • Presidente Castelo Branco
  • Primeiro de Maio
  • Prudentópolis
  • Quarto Centenário
  • Quatiguá
  • Quatro Barras
  • Quatro Pontes
  • Quedas do Iguaçu
  • Querência do Norte
  • Quinta do Sol
  • Quitandinha
  • Ramilândia
  • Rancho Alegre
  • Rancho Alegre D’Oeste
  • Rebouças
  • Reserva
  • Ribeirão Claro
  • Ribeirão do Pinhal
  • Rio Azul
  • Rio Bom
  • Rio Bonito do Iguaçu
  • Rio Branco do Ivaí
  • Rio Branco do Sul
  • Rolândia
  • Roncador
  • Rondon
  • Rosário do Ivaí
  • Sabáudia
  • Salto do Itararé
  • Santa Amélia
  • Santa Cecília do Pavão
  • Santa Cruz de Monte Castelo
  • Santa Fé
  • Santa Helena
  • Santa Inês
  • Santa Isabel do Ivaí
  • Santa Maria do Oeste
  • Santa Mariana
  • Santa Mônica
  • Santana do Itararé
  • Santa Tereza do Oeste
  • Santo Antônio da Platina
  • Santo Antônio do Caiuá
  • Santo Antônio do Paraíso
  • Santo Inácio
  • São Carlos do Ivaí
  • São Jerônimo da Serra
  • São João do Caiuá
  • São João do Ivaí
  • São João do Triunfo
  • São Jorge do Ivaí
  • São Jorge do Patrocínio
  • São José da Boa Vista
  • São José das Palmeiras
  • São José dos Pinhais
  • São Manoel do Paraná
  • São Mateus do Sul
  • São Pedro do Iguaçu
  • São Pedro do Ivaí
  • São Pedro do Paraná
  • São Sebastião da Amoreira
  • São Tomé
  • Sapopema
  • Sarandi
  • Sengés
  • Sertaneja
  • Sertanópolis
  • Siqueira Campos
  • Tamarana
  • Tamboara
  • Tapejara
  • Tapira
  • Teixeira Soares
  • Telêmaco Borba
  • Terra Boa
  • Terra Rica
  • Terra Roxa
  • Tibagi
  • Tijucas do Sul
  • Toledo
  • Tomazina
  • Três Barras do Paraná
  • Tunas do Paraná
  • Tuneiras do Oeste
  • Tupãssi
  • Turvo
  • Ubiratã
  • Umuarama
  • Uniflor
  • Uraí
  • Ventania
  • Vera Cruz do Oeste
  • Virmond
  • Wenceslau Braz
  • Xambrê

Fonte: G1, com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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