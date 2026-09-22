Inmet mantém alerta Laranjal para 335 municípios do Paraná até 23h59 desta terça (22)

Inmet prevê chuva intensa, ventos de 60 a até 100 km/h e risco de granizo; alerta vale até 23h59 de terça (22)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta Laranjal de tempestade para 335 municípios do Paraná — abrangendo todas as regiões do estado, exceto o extremo sul — com validade até as 23h59 desta terça-feira (22), segundo G1.

O aviso aponta possibilidade de chuva forte (até 60 mm em uma hora e até 100 mm no dia), ventos de 60 km/h a até 100 km/h e queda de granizo, além de risco de estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos, conforme as orientações do Inmet.

O que motivou o alerta

A reportagem do G1 informou que um intenso ciclone extratropical atuando no Oceano Atlântico favoreceu a formação de uma frente fria que pode provocar mais tempestades no Paraná.

Registros do Simepar

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), até as 7h15 foram registradas rajadas de vento mais fortes em:

Guaratuba: 81 km/h (às 3h30)

Maringá: 71,3 km/h (à 0h45)

Loanda: 65,5 km/h (à 0h15)

Cianorte: 62,6 km/h (à 0h)

Cornélio Procópio: 60,8 km/h (às 2h15)

Londrina: 58,7 km/h (à 1h45)

Os maiores volumes de chuva até então foram registrados em:

Cambará: 52,4 mm

Loanda: 53,8 mm

Paranavaí: 44,2 mm

Mauá da Serra: 41,6 mm

Maringá: 41,2 mm

Municípios em alerta

Abaixo, a lista completa dos 335 municípios do Paraná que estavam sob alerta Laranjal entre 8h56 e 23h59 desta terça (22), segundo G1:

Abatiá

Adrianópolis

Almirante Tamandaré

Altamira do Paraná

Altônia

Alto Paraíso

Alto Paraná

Alto Piquiri

Alvorada do Sul

Amaporã

Anahy

Andirá

Ângulo

Antonina

Apucarana

Arapongas

Arapoti

Arapuã

Araruna

Araucária

Ariranha do Ivaí

Assaí

Assis Chateaubriand

Astorga

Atalaia

Balsa Nova

Bandeirantes

Barbosa Ferraz

Barra do Jacaré

Bela Vista do Paraíso

Boa Esperança

Boa Ventura de São Roque

Bocaiúva do Sul

Bom Sucesso

Borrazópolis

Braganey

Brasilândia do Sul

Cafeara

Cafelândia

Cafezal do Sul

Califórnia

Cambará

Cambé

Cambira

Campina da Lagoa

Campina do Simão

Campina Grande do Sul

Campo Bonito

Campo Largo

Campo Magro

Campo Mourão

Cândido de Abreu

Candói

Cantagalo

Carambeí

Carlópolis

Cascavel

Castro

Catanduvas

Centenário do Sul

Cerro Azul

Céu Azul

Cianorte

Cidade Gaúcha

Colombo

Colorado

Congonhinhas

Conselheiro Mairinck

Contenda

Corbélia

Cornélio Procópio

Corumbataí do Sul

Cruzeiro do Oeste

Cruzeiro do Sul

Cruz Machado

Cruzmaltina

Curitiba

Curiúva

Diamante D’Oeste

Diamante do Norte

Diamante do Sul

Douradina

Doutor Camargo

Doutor Ulysses

Engenheiro Beltrão

Entre Rios do Oeste

Esperança Nova

Espigão Alto do Iguaçu

Farol

Faxinal

Fazenda Rio Grande

Fênix

Fernandes Pinheiro

Figueira

Floraí

Floresta

Florestópolis

Flórida

Formosa do Oeste

Francisco Alves

Godoy Moreira

Goioerê

Goioxim

Grandes Rios

Guaíra

Guairaçá

Guamiranga

Guapirama

Guaporema

Guaraci

Guaraniaçu

Guarapuava

Guaraqueçaba

Guaratuba

Ibaiti

Ibema

Ibiporã

Icaraíma

Iguaraçu

Iguatu

Imbaú

Imbituva

Inácio Martins

Inajá

Indianópolis

Ipiranga

Iporã

Iracema do Oeste

Irati

Iretama

Itaguajé

Itaipulândia

Itambaracá

Itambé

Itaperuçu

Itaúna do Sul

Ivaí

Ivaiporã

Ivaté

Ivatuba

Jaboti

Jacarezinho

Jaguapitã

Jaguariaíva

Jandaia do Sul

Janiópolis

Japira

Japurá

Jardim Alegre

Jardim Olinda

Jataizinho

Jesuítas

Joaquim Távora

Jundiaí do Sul

Juranda

Jussara

Kaloré

Lapa

Laranjal

Laranjeiras do Sul

Leópolis

Lidianópolis

Lindoeste

Loanda

Lobato

Londrina

Luiziana

Lunardelli

Lupionópolis

Mamborê

Mandaguaçu

Mandaguari

Mandirituba

Manoel Ribas

Marechal Cândido Rondon

Maria Helena

Marialva

Marilândia do Sul

Marilena

Mariluz

Maringá

Maripá

Marquinho

Marumbi

Matelândia

Matinhos

Mato Rico

Mauá da Serra

Mercedes

Mirador

Miraselva

Missal

Moreira Sales

Morretes

Munhoz de Melo

Nossa Senhora das Graças

Nova Aliança do Ivaí

Nova América da Colina

Nova Aurora

Nova Cantu

Nova Esperança

Nova Fátima

Nova Laranjeiras

Nova Londrina

Nova Olímpia

Nova Santa Bárbara

Nova Santa Rosa

Nova Tebas

Novo Itacolomi

Ortigueira

Ourizona

Ouro Verde do Oeste

Paiçandu

Palmeira

Palmital

Palotina

Paraíso do Norte

Paranacity

Paranaguá

Paranapoema

Paranavaí

Pato Bragado

Peabiru

Perobal

Pérola

Pinhais

Pinhalão

Pinhão

Piraí do Sul

Piraquara

Pitanga

Pitangueiras

Planaltina do Paraná

Ponta Grossa

Pontal do Paraná

Porecatu

Porto Amazonas

Porto Barreiro

Porto Rico

Prado Ferreira

Presidente Castelo Branco

Primeiro de Maio

Prudentópolis

Quarto Centenário

Quatiguá

Quatro Barras

Quatro Pontes

Quedas do Iguaçu

Querência do Norte

Quinta do Sol

Quitandinha

Ramilândia

Rancho Alegre

Rancho Alegre D’Oeste

Rebouças

Reserva

Ribeirão Claro

Ribeirão do Pinhal

Rio Azul

Rio Bom

Rio Bonito do Iguaçu

Rio Branco do Ivaí

Rio Branco do Sul

Rolândia

Roncador

Rondon

Rosário do Ivaí

Sabáudia

Salto do Itararé

Santa Amélia

Santa Cecília do Pavão

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Fé

Santa Helena

Santa Inês

Santa Isabel do Ivaí

Santa Maria do Oeste

Santa Mariana

Santa Mônica

Santana do Itararé

Santa Tereza do Oeste

Santo Antônio da Platina

Santo Antônio do Caiuá

Santo Antônio do Paraíso

Santo Inácio

São Carlos do Ivaí

São Jerônimo da Serra

São João do Caiuá

São João do Ivaí

São João do Triunfo

São Jorge do Ivaí

São Jorge do Patrocínio

São José da Boa Vista

São José das Palmeiras

São José dos Pinhais

São Manoel do Paraná

São Mateus do Sul

São Pedro do Iguaçu

São Pedro do Ivaí

São Pedro do Paraná

São Sebastião da Amoreira

São Tomé

Sapopema

Sarandi

Sengés

Sertaneja

Sertanópolis

Siqueira Campos

Tamarana

Tamboara

Tapejara

Tapira

Teixeira Soares

Telêmaco Borba

Terra Boa

Terra Rica

Terra Roxa

Tibagi

Tijucas do Sul

Toledo

Tomazina

Três Barras do Paraná

Tunas do Paraná

Tuneiras do Oeste

Tupãssi

Turvo

Ubiratã

Umuarama

Uniflor

Uraí

Ventania

Vera Cruz do Oeste

Virmond

Wenceslau Braz

Xambrê

Fonte: G1, com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).