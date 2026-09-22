Inmet mantém alerta Laranjal para 335 municípios do Paraná até 23h59 desta terça (22)
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Inmet prevê chuva intensa, ventos de 60 a até 100 km/h e risco de granizo; alerta vale até 23h59 de terça (22)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta Laranjal de tempestade para 335 municípios do Paraná — abrangendo todas as regiões do estado, exceto o extremo sul — com validade até as 23h59 desta terça-feira (22), segundo G1.
O aviso aponta possibilidade de chuva forte (até 60 mm em uma hora e até 100 mm no dia), ventos de 60 km/h a até 100 km/h e queda de granizo, além de risco de estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos, conforme as orientações do Inmet.
O que motivou o alerta
A reportagem do G1 informou que um intenso ciclone extratropical atuando no Oceano Atlântico favoreceu a formação de uma frente fria que pode provocar mais tempestades no Paraná.
Registros do Simepar
De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), até as 7h15 foram registradas rajadas de vento mais fortes em:
Guaratuba: 81 km/h (às 3h30)
Maringá: 71,3 km/h (à 0h45)
Loanda: 65,5 km/h (à 0h15)
Cianorte: 62,6 km/h (à 0h)
Cornélio Procópio: 60,8 km/h (às 2h15)
Londrina: 58,7 km/h (à 1h45)
Os maiores volumes de chuva até então foram registrados em:
Cambará: 52,4 mm
Loanda: 53,8 mm
Paranavaí: 44,2 mm
Mauá da Serra: 41,6 mm
Maringá: 41,2 mm
Municípios em alerta
Abaixo, a lista completa dos 335 municípios do Paraná que estavam sob alerta Laranjal entre 8h56 e 23h59 desta terça (22), segundo G1:
Abatiá
Adrianópolis
Almirante Tamandaré
Altamira do Paraná
Altônia
Alto Paraíso
Alto Paraná
Alto Piquiri
Alvorada do Sul
Amaporã
Anahy
Andirá
Ângulo
Antonina
Apucarana
Arapongas
Arapoti
Arapuã
Araruna
Araucária
Ariranha do Ivaí
Assaí
Assis Chateaubriand
Astorga
Atalaia
Balsa Nova
Bandeirantes
Barbosa Ferraz
Barra do Jacaré
Bela Vista do Paraíso
Boa Esperança
Boa Ventura de São Roque
Bocaiúva do Sul
Bom Sucesso
Borrazópolis
Braganey
Brasilândia do Sul
Cafeara
Cafelândia
Cafezal do Sul
Califórnia
Cambará
Cambé
Cambira
Campina da Lagoa
Campina do Simão
Campina Grande do Sul
Campo Bonito
Campo Largo
Campo Magro
Campo Mourão
Cândido de Abreu
Candói
Cantagalo
Carambeí
Carlópolis
Cascavel
Castro
Catanduvas
Centenário do Sul
Cerro Azul
Céu Azul
Cianorte
Cidade Gaúcha
Colombo
Colorado
Congonhinhas
Conselheiro Mairinck
Contenda
Corbélia
Cornélio Procópio
Corumbataí do Sul
Cruzeiro do Oeste
Cruzeiro do Sul
Cruz Machado
Cruzmaltina
Curitiba
Curiúva
Diamante D’Oeste
Diamante do Norte
Diamante do Sul
Douradina
Doutor Camargo
Doutor Ulysses
Engenheiro Beltrão
Entre Rios do Oeste
Esperança Nova
Espigão Alto do Iguaçu
Farol
Faxinal
Fazenda Rio Grande
Fênix
Fernandes Pinheiro
Figueira
Floraí
Floresta
Florestópolis
Flórida
Formosa do Oeste
Francisco Alves
Godoy Moreira
Goioerê
Goioxim
Grandes Rios
Guaíra
Guairaçá
Guamiranga
Guapirama
Guaporema
Guaraci
Guaraniaçu
Guarapuava
Guaraqueçaba
Guaratuba
Ibaiti
Ibema
Ibiporã
Icaraíma
Iguaraçu
Iguatu
Imbaú
Imbituva
Inácio Martins
Inajá
Indianópolis
Ipiranga
Iporã
Iracema do Oeste
Irati
Iretama
Itaguajé
Itaipulândia
Itambaracá
Itambé
Itaperuçu
Itaúna do Sul
Ivaí
Ivaiporã
Ivaté
Ivatuba
Jaboti
Jacarezinho
Jaguapitã
Jaguariaíva
Jandaia do Sul
Janiópolis
Japira
Japurá
Jardim Alegre
Jardim Olinda
Jataizinho
Jesuítas
Joaquim Távora
Jundiaí do Sul
Juranda
Jussara
Kaloré
Lapa
Laranjal
Laranjeiras do Sul
Leópolis
Lidianópolis
Lindoeste
Loanda
Lobato
Londrina
Luiziana
Lunardelli
Lupionópolis
Mamborê
Mandaguaçu
Mandaguari
Mandirituba
Manoel Ribas
Marechal Cândido Rondon
Maria Helena
Marialva
Marilândia do Sul
Marilena
Mariluz
Maringá
Maripá
Marquinho
Marumbi
Matelândia
Matinhos
Mato Rico
Mauá da Serra
Mercedes
Mirador
Miraselva
Missal
Moreira Sales
Morretes
Munhoz de Melo
Nossa Senhora das Graças
Nova Aliança do Ivaí
Nova América da Colina
Nova Aurora
Nova Cantu
Nova Esperança
Nova Fátima
Nova Laranjeiras
Nova Londrina
Nova Olímpia
Nova Santa Bárbara
Nova Santa Rosa
Nova Tebas
Novo Itacolomi
Ortigueira
Ourizona
Ouro Verde do Oeste
Paiçandu
Palmeira
Palmital
Palotina
Paraíso do Norte
Paranacity
Paranaguá
Paranapoema
Paranavaí
Pato Bragado
Peabiru
Perobal
Pérola
Pinhais
Pinhalão
Pinhão
Piraí do Sul
Piraquara
Pitanga
Pitangueiras
Planaltina do Paraná
Ponta Grossa
Pontal do Paraná
Porecatu
Porto Amazonas
Porto Barreiro
Porto Rico
Prado Ferreira
Presidente Castelo Branco
Primeiro de Maio
Prudentópolis
Quarto Centenário
Quatiguá
Quatro Barras
Quatro Pontes
Quedas do Iguaçu
Querência do Norte
Quinta do Sol
Quitandinha
Ramilândia
Rancho Alegre
Rancho Alegre D’Oeste
Rebouças
Reserva
Ribeirão Claro
Ribeirão do Pinhal
Rio Azul
Rio Bom
Rio Bonito do Iguaçu
Rio Branco do Ivaí
Rio Branco do Sul
Rolândia
Roncador
Rondon
Rosário do Ivaí
Sabáudia
Salto do Itararé
Santa Amélia
Santa Cecília do Pavão
Santa Cruz de Monte Castelo
Santa Fé
Santa Helena
Santa Inês
Santa Isabel do Ivaí
Santa Maria do Oeste
Santa Mariana
Santa Mônica
Santana do Itararé
Santa Tereza do Oeste
Santo Antônio da Platina
Santo Antônio do Caiuá
Santo Antônio do Paraíso
Santo Inácio
São Carlos do Ivaí
São Jerônimo da Serra
São João do Caiuá
São João do Ivaí
São João do Triunfo
São Jorge do Ivaí
São Jorge do Patrocínio
São José da Boa Vista
São José das Palmeiras
São José dos Pinhais
São Manoel do Paraná
São Mateus do Sul
São Pedro do Iguaçu
São Pedro do Ivaí
São Pedro do Paraná
São Sebastião da Amoreira
São Tomé
Sapopema
Sarandi
Sengés
Sertaneja
Sertanópolis
Siqueira Campos
Tamarana
Tamboara
Tapejara
Tapira
Teixeira Soares
Telêmaco Borba
Terra Boa
Terra Rica
Terra Roxa
Tibagi
Tijucas do Sul
Toledo
Tomazina
Três Barras do Paraná
Tunas do Paraná
Tuneiras do Oeste
Tupãssi
Turvo
Ubiratã
Umuarama
Uniflor
Uraí
Ventania
Vera Cruz do Oeste
Virmond
Wenceslau Braz
Xambrê
Fonte: G1, com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).