Reino Unido sanciona assentamentos; BBC mostra situação em Khan al Ahmar, na área E1

Sanções britânicas a assentamentos na Cisjordânia motivaram contra‑medidas israelenses; BBC visitou Khan al Ahmar e o assentamento vizinho Maale Admumim

A BBC informou que sanções do Reino Unido a assentamentos israelenses considerados ilegais na Cisjordânia desencadearam uma série de contra‑medidas por parte de Israel contra cidadãos e organizações do Reino Unido.

Segundo a BBC, as sanções foram anunciadas depois que Israel abriu licitações para a construção de casas no chamado setor E1, a leste de Jerusalém. A reportagem afirma que o projeto no E1 dividiria a Cisjordânia em duas partes e isolaria Jerusalém Oriental.

A Correspondent de Oriente Médio Lucy Williamson visitou a comunidade palestina de Khan al Ahmar, localizada na área E1, e também o assentamento israelense vizinho Maale Admumim, segundo BBC em vídeo publicada em 9 de setembro de 2026 pela BBC.

O que a reportagem registra

A cobertura da BBC mostra a situação local em Khan al Ahmar e relata que os planos de desenvolvimento em E1 atraíram ampla condenação internacional, segundo o veículo. A reportagem também relaciona a abertura das licitações em E1 às sanções do Reino Unido e às medidas retaliatórias de Israel contra interesses britânicos citadas pela BBC.

Todos os pontos acima constam da reportagem da BBC publicada em 9 de setembro de 2026.