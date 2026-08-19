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Em Londrina, Gaeco cumpre mandados de busca na Operação Espectro para desarticular grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e lavagem de capitais

Em Londrina, Gaeco cumpre mandados de busca na Operação Espectro para desarticular grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e lavagem de capitais

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Em Londrina, Gaeco cumpre mandados de busca na Operação Espectro para desarticular grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e lavagem de capitais
Em Londrina, Gaeco cumpre mandados de busca na Operação Espectro para desarticular grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e lavagem de capitais
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O Ministério Público do Paraná, por meio do núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta quarta-feira, 19 de agosto, a Operação Espectro. A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar com o objetivo de desarticular uma organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

Acesse imagens da operação

O principal alvo das medidas judiciais é um dos investigados na segunda fase da Operação Dom Pablo, deflagrada inicialmente pelo Grupo de Diligências Especiais da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho. O suspeito encontra-se atualmente foragido, com mandado de prisão preventiva em aberto. De acordo com as informações apuradas pela equipe de investigação do Gaeco, ele continuou operando ativamente na ocultação de patrimônio e na facilitação das atividades ilícitas em favor do esquema criminoso.

As diligências revelaram que o investigado, na companhia de sua atual companheira, estaria utilizando um imóvel na região da Gleba Palhano para evitar o cumprimento do mandado de prisão. Além disso, outro imóvel, na zona leste de Londrina, estaria sendo utilizado pelo grupo como “guarda-roupa”, jargão empregado no meio criminoso para designar locais destinados estrategicamente à ocultação e ao armazenamento de entorpecentes, armas de fogo, munições e outros materiais ilícitos.

Os mandados de busca e apreensão foram deferidos pelo Juízo das Garantias da 2ª Vara Criminal de Londrina.

Aviso de coletiva – Mais informações sobre a operação serão prestadas em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 19 de agosto, a partir das 10 horas, na sede do Gaeco em Londrina (Rua Capitão Pedro Rufino, 605 – Jardim Europa).

Processo 0049332-62.2026.8.16.0014

Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4249

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