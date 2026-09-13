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Antonelli vence terceiro GP seguido e se torna o primeiro vencedor em Madring

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Na estreia do circuito de Madring, Kimi Antonelli conquistou a terceira vitória consecutiva; Verstappen e Norris fecharam o pódio, e Bortoleto foi 13º

SEGUNDA a Agência Estado, em material publicado pela CGN, Kimi Antonelli venceu o GP disputado em Madring e emplacou sua terceira vitória SEGUNDA na temporada, ampliando a vantagem na liderança do campeonato.

A prova teve poucas disputas decisivas no final; um erro da McLaren na parada de Lando Norris durante o único safety car virtual da corrida foi determinante para a perda de posições do inglês. Gabriel Bortoleto chegou a figurar na zona de pontos, mas caiu para 13º após a parada nos boxes na volta 49.

Desenvolvimento da corrida

A largada foi marcada por intensa disputa entre Antonelli e Lando Norris. O italiano chegou a cortar a chicane duas vezes na primeira volta e teve de devolver a posição, enquanto Max Verstappen aproveitou para seguir de perto os líderes. Ainda nas voltas iniciais, Lewis Hamilton abandonou a prova por problemas nos freios.

Na volta 15 houve um incidente de Lance Stroll que acionou o safety car virtual. Antonelli e Verstappen aproveitaram para parar; Norris permaneceu na pista e foi aos boxes somente quando o VSC terminou. A parada da McLaren demorou 7 segundos para liberar Norris, e ele retornou em posição bem inferior à inicial.

Desempenho de Gabriel Bortoleto

De acordo com a cobertura da Agencia Estado publicada pela CGN, Gabriel Bortoleto teve uma largada ruim e perdeu diversas posições, como em etapas recentes. Mantendo-se sem parar durante boa parte da prova, o piloto da Audi chegou a ocupar a 8ª posição antes da volta 49. Ao entrar nos boxes e trocar para pneus macios, ele caiu para 13º e ficou fora da zona de pontos.

Classificação final do GP

  1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 57 voltas
  2. Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 4s351
  3. Lando Norris (ING/McLaren), a 5s089
  4. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 29s116
  5. George Russell (ING/Mercedes), a 29s829
  6. Liam Lawson (NZL/Red Bull), a 86s746
  7. Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 94s281
  8. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 95s839
  9. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a uma volta
  10. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a uma volta
  11. Esteban Ocon (FRA/Haas), a uma volta
  12. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a uma volta
  13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a uma volta
  14. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), a uma volta
  15. Alexander Albon (TAI/Williams), a uma volta
  16. Oliver Bearman (ING/Haas), a uma volta
  17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a duas voltas
  18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a três voltas

Não completaram: Lewis Hamilton (ING/Ferrari), Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Sérgio Pérez (MEX/Cadillac) e Carlos Sainz (ESP/Williams).

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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