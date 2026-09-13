Antonelli vence terceiro GP seguido e se torna o primeiro vencedor em Madring

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SEGUNDA a Agência Estado, em material publicado pela CGN, Kimi Antonelli venceu o GP disputado em Madring e emplacou sua terceira vitória SEGUNDA na temporada, ampliando a vantagem na liderança do campeonato.
A prova teve poucas disputas decisivas no final; um erro da McLaren na parada de Lando Norris durante o único safety car virtual da corrida foi determinante para a perda de posições do inglês. Gabriel Bortoleto chegou a figurar na zona de pontos, mas caiu para 13º após a parada nos boxes na volta 49.
A largada foi marcada por intensa disputa entre Antonelli e Lando Norris. O italiano chegou a cortar a chicane duas vezes na primeira volta e teve de devolver a posição, enquanto Max Verstappen aproveitou para seguir de perto os líderes. Ainda nas voltas iniciais, Lewis Hamilton abandonou a prova por problemas nos freios.
Na volta 15 houve um incidente de Lance Stroll que acionou o safety car virtual. Antonelli e Verstappen aproveitaram para parar; Norris permaneceu na pista e foi aos boxes somente quando o VSC terminou. A parada da McLaren demorou 7 segundos para liberar Norris, e ele retornou em posição bem inferior à inicial.
De acordo com a cobertura da Agencia Estado publicada pela CGN, Gabriel Bortoleto teve uma largada ruim e perdeu diversas posições, como em etapas recentes. Mantendo-se sem parar durante boa parte da prova, o piloto da Audi chegou a ocupar a 8ª posição antes da volta 49. Ao entrar nos boxes e trocar para pneus macios, ele caiu para 13º e ficou fora da zona de pontos.
Não completaram: Lewis Hamilton (ING/Ferrari), Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Sérgio Pérez (MEX/Cadillac) e Carlos Sainz (ESP/Williams).