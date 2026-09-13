Moto Club celebra 89 anos com festa da torcida no CT Pereira dos Santos e planejamento para a próxima temporada

O Moto Club completa 89 anos de fundação neste domingo, celebrando sua rica trajetória com uma confraternização especial que reúne torcedores e ídolos no CT Pereira dos Santos.

A data festiva é marcada por uma programação que inclui um jogo de exibição do Moto Club Máster e diversas atividades culturais voltadas para a comunidade motense. O evento reforça o vínculo histórico entre a agremiação e seus torcedores apaixonados, conforme informação divulgada pelo ge.

Além das comemorações, o clube aproveita o momento para observar novos talentos. No último sábado, o time sub-23 garantiu uma vitória por 3 a 0 sobre o Avanço do Parque Vitória, equipe amadora da Ilha, em uma partida que integra o planejamento de testes do segundo semestre.

A preparação para o futuro do elenco

O trabalho de observação dos jovens atletas está sendo conduzido por Fábio Nogueira e Eugênio Júnior. O objetivo principal é garantir que a futura diretoria e a nova comissão técnica recebam um processo de trabalho já em andamento, facilitando a transição para a próxima temporada.

Segundo o presidente do clube, Luís Carlos, um novo amistoso já está agendado para o dia 19 de setembro, em Nova Olinda, contra a seleção municipal. A expectativa é que, a partir desse confronto, alguns profissionais que estão em negociação possam entrar em campo para serem avaliados.

Eleições e metas para 2027

O cenário político do Moto Club também se movimenta. A eleição para a nova gestão está prevista para o dia 20 de outubro, com o edital de convocação do pleito programado para ser publicado até o dia 21 de setembro, conforme o cronograma oficial do clube.

Com a estrutura sendo preparada, o foco para 2027 já está definido. O Moto Club tem presença confirmada no Campeonato Maranhense e na Série D do Campeonato Brasileiro, competições que exigem um planejamento rigoroso e um elenco competitivo para representar a história do clube.

Perguntas Frequentes

Quando o Moto Club completou 89 anos? O clube celebrou seu aniversário de fundação no dia 13 de setembro de 2026.

Onde foi realizada a festa de aniversário? A confraternização da torcida ocorreu nas dependências do CT Pereira dos Santos.

Quem são os responsáveis pela equipe sub-23? O trabalho de observação dos atletas é comandado por Fábio Nogueira e Eugênio Júnior.

Quando ocorrerá a eleição do Moto Club? A eleição motense está prevista para acontecer no dia 20 de outubro.

Quais competições o Moto Club disputará em 2027? O clube tem presença garantida no Campeonato Maranhense e na Série D do Campeonato Brasileiro.