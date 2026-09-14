Sampaio Corrêa inicia planejamento para 2027 com seis jogadores confirmados no elenco

O Sampaio Corrêa já começou a desenhar o seu planejamento para a temporada 2027, garantindo a permanência de seis jogadores que possuem contratos vigentes com a instituição.

Conforme informação divulgada pelo ge, o clube maranhense trabalha com uma base inicial de atletas que podem integrar o grupo comandado pela comissão técnica no próximo ano. A lista engloba tanto jogadores formados nas categorias de base quanto nomes que já possuem experiência no time profissional.

A diretoria do Sampaio Corrêa busca estabilidade para os compromissos de 2027, que incluem a disputa da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série D e o Campeonato Maranhense. A expectativa é que a pré-temporada tenha início em dezembro deste ano.

Situação dos contratos e jogadores confirmados

Entre os atletas com vínculo assegurado, o zagueiro Jardson possui contrato até janeiro de 2027, sendo um dos primeiros prazos a vencer. Já o goleiro Raynon, nome frequente nas relações de jogos, mas ainda sem estreia profissional, tem vínculo válido até abril de 2027.

O atacante Felipinho, que teve sua renovação confirmada recentemente, segue no clube até setembro de 2027. No setor defensivo, o zagueiro Felipe Cauan é nome garantido, com contrato estendido até dezembro do próximo ano.

Vínculos de longo prazo e dinamismo do elenco

O clube também conta com atletas de contratos mais extensos, como Eric Carral, com vínculo até agosto de 2028, e Adriano, revelado pelo próprio Sampaio, com permanência assegurada até novembro de 2028.

Apesar da lista de seis jogadores, o Sampaio Corrêa ressalta que o futebol é dinâmico. A presença desses atletas não é uma garantia absoluta, pois o clube pode realizar negociações, empréstimos ou ajustes contratuais conforme as necessidades técnicas que surgirem no decorrer do planejamento.

FAQ – Perguntas e Respostas

1. Quantos jogadores o Sampaio Corrêa tem com contrato para 2027?

O clube possui, neste momento, seis jogadores com vínculos vigentes para a temporada 2027.

2. Quais são as competições que o Sampaio Corrêa disputará em 2027?

O Tricolor terá pela frente a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série D e o Campeonato Maranhense.

3. Existe garantia de que esses seis jogadores ficarão no elenco?

Não. Segundo o clube, o futebol é dinâmico e os contratos podem sofrer alterações por meio de empréstimos, negociações ou rescisões amigáveis.

4. Quando o Sampaio Corrêa deve iniciar a pré-temporada?

A tendência é que os trabalhos de preparação para o calendário de 2027 comecem em dezembro de 2026.

5. Quem são os jogadores com vínculos mais longos?

Eric Carral, com contrato até agosto de 2028, e Adriano, com contrato até novembro de 2028, possuem os vínculos mais extensos no elenco atual.